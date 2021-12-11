Умное оружие: в чём особенность перспективной системы с нейросетью для российских военнослужащих

Специалисты «Калашникова» разрабатывают боевую систему с элементами искусственного интеллекта, которая улучшит скорость обнаружения противника и точность стрельбы. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Лепин. По его словам, новое изделие предполагает интеграцию стрелкового оружия со средствами наблюдения, распознавания и прицеливания. Как полагают эксперты, комплекс с нейросетью станет частью современных и перспективных армейских экипировок и потребуется прежде всего элитным формированиям Вооружённых сил РФ.

Генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что специалисты предприятия разрабатывают для военнослужащих ВС РФ систему с элементами искусственного интеллекта.

«Если говорить о будущем огнестрельного оружия, то стрелковые системы поражения должны отвечать на вызовы, которые будут стоять перед Вооружёнными силами, сохраняя при этом традиционную простоту и надёжность. Сейчас мы активно работаем над интеграцией стрелкового оружия с системами наблюдения, распознавания и прицеливания», — сказал Лепин в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, боевой комплекс с элементами искусственного интеллекта «позволяет военнослужащему стать более эффективным в бою, улучшая качество наблюдения и скорость обнаружения противника, а также существенно увеличивая точность попадания».

Лепин заявил, что в ходе прошедшего в конце августа Международного военно-технического форума «Армия-2021» министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил проект системы с элементами искусственного интеллекта.

Эффективные решения

В конце сентября в интервью РИА Новости главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что компания работает над оружием, в котором будет использоваться нейросеть. При этом отдельные элементы этого комплекса уже созданы.

«Другими словами, современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности, при тех или иных метеорологических и прочих условиях будет гарантировано. Причём от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путём нажатия на спусковой крючок», — сказал Уржумцев.

Как пояснил главный конструктор «Калашникова», военнослужащий не всегда способен рассмотреть некоторые цели ночью или в плохую погоду. Однако обучаемые нейросети способны решить проблемы идентификации, наведения и прицеливания.

Также комплекс с искусственным интеллектом будет выбирать наиболее оптимальное время для выстрела. По результатам работ по этому изделию «Калашников» намерен предложить Минобороны РФ открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую базы, чтобы довести систему до уровня серийных образцов, отметил Уржумцев.

Как считают эксперты, конструкция комплекса с нейросетью, который разрабатывает «Калашников», будет включать набор оптических и электронных устройств, сопрягаемых с огнестрельным оружием — в первую очередь с автоматом.

В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин спрогнозировал, что данная система будет представлять собой один из элементов современных и перспективных армейских экипировок.

Подобное изделие уже создано «Калашниковым» — это модульная разгрузочная система (МРС). В её состав входит широкая номенклатура разнообразных средств защиты от поражения пулями и осколками. Также комплекс включает подсумки для размещения боекомплекта, средства связи, медикаментов и различного оборудования.

Военнослужащий ВС РФ на стрельбище

© Минобороны России

МРС — единственная в мире система, которая обеспечивает бойцов спецподразделений всем необходимым комплектом «буквально от а до я», рассказал в июле в интервью RT Владимир Онокой, руководитель направления по военно-техническому сотрудничеству «Калашникова».

«Наряду с этим необходимо отметить, что из элементов системы можно сформировать решения для военнослужащего с любой военно-учётной специальностью. Благодаря эффективным техническим решениям МРС позволяет укомплектовать эргономичной экипировкой рядового пехотинца», — отметил Онокой.

МРС уже используют отечественные и зарубежные подразделения. Но по-настоящему широко в российской армии распространена экипировка «Ратник», позволяющая адаптировать оборудование и средства индивидуальной защиты под физические особенности военнослужащего и специфику выполняемых задач.

В настоящее время в войска поступает второе поколение системы — «Ратник-2». Она состоит из пяти интегрированных элементов, обеспечивающих поражение, защиту, управление, жизнеобеспечение и энергообеспечение. Каждый из них, в свою очередь, включает модульные подсистемы, которые могут изменяться в зависимости от климатических условий и характера боевой обстановки.

Носители «Ратника-2» обеспечиваются автоматами АЕК, АК-12, АК-15, «Вал», снайперскими винтовками, пулемётами «Печенег», электронными прицелами и нашлемными мониторами, позволяющими военнослужащим вести огонь из укрытия, не подвергая себя опасности.

«Разумеется, система с искусственным интеллектом должна стать частью армейской экипировки, снаряжения и амуниции. Так как «Ратник» сейчас очень активно внедряется в войска, я думаю, что изделие будет одним из элементов именно «Ратника», — полагает Бутырин.

Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В разговоре с RT он напомнил, что ранее «Калашников» представил широкой публике так называемое умное ружьё — МР-155 Ultima. По его мнению, часть технологических наработок по данному изделию будет перенесена в боевую систему для военнослужащих.

МР-155 Ultima оснащается портативным компьютером с цифровым дисплеем. Smart-ружьё синхронизировано с различными электронными устройствами, оснащается таймером, индикатором остатка патронов и счётчиком выстрелов.

«У «Калашникова» есть так называемое умное ружьё, которое предоставляет стрелку определённые данные о цели по разным параметрам, которые позволяют быть эффективнее. Но это гражданское ружьё. Видимо, элементы, разработанные для него, сегодня переносятся в боевой комплекс. Очевидно, что его функционал будет серьёзно расширен», — рассуждает Литовкин.

Военнослужащий разведывательного подразделения ВС РФ

© Минобороны России

Он считает, что система с нейросетью, над которой работают инженеры «Калашникова», позволит стрелку открывать огонь, учитывая природно-климатические и погодные условия, в том числе скорость ветра. Также военнослужащий сможет контролировать расход боеприпасов и в целом точнее стрелять.

«Система будет интегрирована с современными прицелами ночного и дневного видения. Вполне возможно, что это всё будет выведено на компьютер. Уже сегодня бойцы используют тактические планшеты, которые передают информацию о месторасположении солдата, о расположении противника и многом другом. Вполне возможно, что комплекс будет получать ещё и информацию с БПЛА, которые активно внедряются в российскую армию и станут частью экипировки будущего», — говорит Литовкин.

«Новые возможности»

Александр Бутырин полагает, что специалисты «Калашникова» ориентированы на создание надёжного и неприхотливого изделия, которое станет помощником военнослужащим практически на любом театре военных действий. По мнению эксперта, система с нейросетью в первую очередь потребуется элитным разведывательным подразделениям российской армии.

«Этот комплекс прежде всего необходим Силам специальных операций, выполняющим наиболее сложные боевые задачи. Но вполне возможно, он войдёт и в арсенал отдельных общевойсковых подразделений. Любое усовершенствованное снаряжение, которое повышает качество наблюдения, будет полезно. Это новые технологии, новое снаряжение и амуниция, новые возможности, расширение задач, которые можно решать», — подчеркнул Бутырин.

Дмитрий Литовкин также считает, что система с элементами искусственного интеллекта будет непременно испытана Силами специальных операций и частями Воздушно-десантных войск, а упрощённые модификации изделия будут поступать в мотострелковые формирования.

«Важно понимать, что разработка («Калашникова». — RT) пока глубоко экспериментальная. Главные сложности, на мой взгляд, заключаются в том, чтобы сделать компактное, не обременяющее бойца устройство и интегрировать его в текущую систему управления боем. Однако в любом случае такое изделие востребовано в армии и работать над ним необходимо», — резюмировал Литовкин.