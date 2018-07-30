Умиротворение Трампа • 47 • Аналитика







Мир привыкает к трамповской политике то кнута, то пряника, и занимается своими повседневными делами. Германия и Россия начали строительство «Северного потока – 2»: трубоукладчики пошли. Введут ли США санкции против европейских кампаний?





Единственное оружие США — финансовые инструменты или санкции. Но США ограничены в их применении необходимостью поддерживать функционирование долларовой финансовой системы. Она может ведь разрушиться, если финансовыми инструментами сильно размахивать.



Россия меняет свою политику по Украине: вводит ответные масштабные санкции. Возможно, это некий Рубикон, почему-то совпало: в России завершена программа импортозамещения в целом. Война на Украине в связи с футбольным чемпионатом в России не состоялась, теперь новый сюжет: состоится ли референдум в Донбассе? Пойдёт ли Россия на референдум самостоятельно, по крымскому варианту? Или продолжит играть на выигрыш у Запада всей украинской партии?



У Порошенко носятся с идеей: Россия вот-вот нападёт. Зачем? Они сами неплохо справляются с развалом бандеровского режима. Виктор Балога, известный олигарх из Закарпатья, выступил недавно по украинскому ТВ: «Мы в нескольких шагах от полного безумия. Люди сметут меньшинство, захватившее власть и диктующее условия большинству».



Украинские генерал-политики вроде Романенко заявляют, что Россия готовится нанести удар по Украине. Они имеют в виду экономический санкционный удар? Или пророчество Балоги? Или Анатолия Гриценко, экс-министра обороны и лидера партии «Гражданская позиция»: «Я гарантирую, что президент Порошенко пойдёт под суд за преступные действия, которые создали тяжёлые для страны последствия».



Что общего у сбитого на Украине малайзийского «Боинга», отравлений в Англии ОВ «Новичок», «сговора Трампа с Путиным», арестом Маши Бутиной в США и обвинением спецпрокурором Робертом Мюллером 12 офицеров ГРУ России во вмешательстве в американские выборы? Хайли лайкли, пропагандистский характер обвинений России. Сегодня на Западе фабрикуют дела, как в России в сталинские времена. Эксперты-американисты говорят о новом маккартизме в США, об американском «37 годе».



Запад завяз в информационных провокациях и ни одну не разрулил. Они разваливаются уже в западных СМИ: у лжи короткие ноги, на дальних дистанциях она выдаёт себя сама. Доказательств нет. Трамп остаётся у власти. Скрипали молчат. Малайзийский «Боинг» всё расследуется. Западные обвинители дошли уже до абсурда: просят Россию «раскрыть доказательства». В развале своих фейков обвиняют антиевропейскую деятельность RT. Доказательств опять нет.



В США политическая истерика, и наша позиция: «не нагнетать, не поддаваться на провокации» — только усиливает истерию, приводит к возгонке требований. Уговаривать истерика успокоиться, взывать к разуму бесполезно, если нет задачи свести его с ума в возгонке вздорных обвинений.



Но полностью спятившие США – вряд ли в интересах России и мира, остаётся терапевтическая пощёчина, то есть сведение российско-американских отношений «в ноль». Санкциям России не обязательно быть эффективными, достаточно быть эффектными, что благотворно действует на истериков. Конечно, это лечение может не помочь, но других методов нет: дальше остаётся продолжать "невоенную войну", которая может сорваться в "военную войну".



Трамп полон решимости «не допустить в США того, что происходит в Европе». Каким образом? Германская Die Welt приходит к выводу: «Трамп превратил Германию в грушу для битья, дело не только в мигрантах. Это надолго». Карточный домик западной демократии продолжит разрушаться. Ничего у нас нет для народа. Ни власти, ни депутатов, ни оппозиции



Pax Americana по Трампу получается без Европы. В Европе Трампу скучно без Путина: империя хочет диалога с империей, удалось поговорить на нейтральной площадке в Хельсинки, но и это вызвало новый приступ демократической истерии. Сингапурский дипломат и философ Махбубани написал книгу с говорящим названием: «Тронулся ли Запад?» Советует Западу, а именно США, уходить с достоинством и «пойти на стратегическую хитрость – договориться с Россией».



В странное время мы живём. Все клянутся демократией, совсем как вчера у нас клялись коммунизмом, дошли уже до мировой демократии, но сходства с коммунизмом изо всех сил стараются не замечать, и в России тоже.



Появилась демократическая исключительность: меряются демократией, у кого её больше. Демагогия – мать порядка, и уже не отличишь, где демократия, а где демагогия о ней, сёстры-близняшки. Так и до нового фашизма недалеко, демократическим путём. Что говорят на демократическом Западе о России и русских? Так в Третьем рейхе говорили о евреях. С товарищем Ким Чен Ыном Дональд Трамп что-то подписал, с Владимиром Путиным о чём-то поговорил, Евросоюз в лице Жана-Клода Юнкера к сердцу прижал, и только Иран стоит неприкаянный. Австралийские инсайдеры сообщили, что в августе США готовятся нанести удар по ядерным объектам Ирана, но всё обошлось, официальные лица эту сенсацию дружно опровергают. Всё конфликты как бы зависли и чего-то ждут.Мир привыкает к трамповской политике то кнута, то пряника, и занимается своими повседневными делами. Германия и Россия начали строительство «Северного потока – 2»: трубоукладчики пошли. Введут ли США санкции против европейских кампаний?Единственное оружие США — финансовые инструменты или санкции. Но США ограничены в их применении необходимостью поддерживать функционирование долларовой финансовой системы. Она может ведь разрушиться, если финансовыми инструментами сильно размахивать.Россия меняет свою политику по Украине: вводит ответные масштабные санкции. Возможно, это некий Рубикон, почему-то совпало: в России завершена программа импортозамещения в целом. Война на Украине в связи с футбольным чемпионатом в России не состоялась, теперь новый сюжет: состоится ли референдум в Донбассе? Пойдёт ли Россия на референдум самостоятельно, по крымскому варианту? Или продолжит играть на выигрыш у Запада всей украинской партии?У Порошенко носятся с идеей: Россия вот-вот нападёт. Зачем? Они сами неплохо справляются с развалом бандеровского режима. Виктор Балога, известный олигарх из Закарпатья, выступил недавно по украинскому ТВ: «Мы в нескольких шагах от полного безумия. Люди сметут меньшинство, захватившее власть и диктующее условия большинству».Украинские генерал-политики вроде Романенко заявляют, что Россия готовится нанести удар по Украине. Они имеют в виду экономический санкционный удар? Или пророчество Балоги? Или Анатолия Гриценко, экс-министра обороны и лидера партии «Гражданская позиция»: «Я гарантирую, что президент Порошенко пойдёт под суд за преступные действия, которые создали тяжёлые для страны последствия».Что общего у сбитого на Украине малайзийского «Боинга», отравлений в Англии ОВ «Новичок», «сговора Трампа с Путиным», арестом Маши Бутиной в США и обвинением спецпрокурором Робертом Мюллером 12 офицеров ГРУ России во вмешательстве в американские выборы? Хайли лайкли, пропагандистский характер обвинений России. Сегодня на Западе фабрикуют дела, как в России в сталинские времена. Эксперты-американисты говорят о новом маккартизме в США, об американском «37 годе».Запад завяз в информационных провокациях и ни одну не разрулил. Они разваливаются уже в западных СМИ: у лжи короткие ноги, на дальних дистанциях она выдаёт себя сама. Доказательств нет. Трамп остаётся у власти. Скрипали молчат. Малайзийский «Боинг» всё расследуется. Западные обвинители дошли уже до абсурда: просят Россию «раскрыть доказательства». В развале своих фейков обвиняют антиевропейскую деятельность RT. Доказательств опять нет.В США политическая истерика, и наша позиция: «не нагнетать, не поддаваться на провокации» — только усиливает истерию, приводит к возгонке требований. Уговаривать истерика успокоиться, взывать к разуму бесполезно, если нет задачи свести его с ума в возгонке вздорных обвинений.Но полностью спятившие США – вряд ли в интересах России и мира, остаётся терапевтическая пощёчина, то есть сведение российско-американских отношений «в ноль». Санкциям России не обязательно быть эффективными, достаточно быть эффектными, что благотворно действует на истериков. Конечно, это лечение может не помочь, но других методов нет: дальше остаётся продолжать "невоенную войну", которая может сорваться в "военную войну".Трамп полон решимости «не допустить в США того, что происходит в Европе». Каким образом? Германская Die Welt приходит к выводу: «Трамп превратил Германию в грушу для битья, дело не только в мигрантах. Это надолго». Карточный домик западной демократии продолжит разрушаться.Pax Americana по Трампу получается без Европы. В Европе Трампу скучно без Путина: империя хочет диалога с империей, удалось поговорить на нейтральной площадке в Хельсинки, но и это вызвало новый приступ демократической истерии. Сингапурский дипломат и философ Махбубани написал книгу с говорящим названием: «Тронулся ли Запад?» Советует Западу, а именно США, уходить с достоинством и «пойти на стратегическую хитрость – договориться с Россией».В странное время мы живём. Все клянутся демократией, совсем как вчера у нас клялись коммунизмом, дошли уже до мировой демократии, но сходства с коммунизмом изо всех сил стараются не замечать, и в России тоже.Появилась демократическая исключительность: меряются демократией, у кого её больше. Демагогия – мать порядка, и уже не отличишь, где демократия, а где демагогия о ней, сёстры-близняшки. Так и до нового фашизма недалеко, демократическим путём. Что говорят на демократическом Западе о России и русских? Так в Третьем рейхе говорили о евреях. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 47 Источник Похожие новости Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре Работать до девяноста — здорово и просто! Коллективный Незапад

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