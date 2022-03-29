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Умирающим от рук ВСУ украинцам дали очередное обещание: Вместо мира - "крутые" санкции

29 марта 2022, 07:45  •  214 • Политика
Умирающим от рук ВСУ и нацбатов украинцам из Киева дали очередное обещание: вместо мира их будут ждать новые "крутые" санкции против России. Стоит отметить, что такой прогноз дал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, при офисе президента будет сформирована группа экспертов, которые будут заниматься оценкой эффективности уже введённых против России санкций и анализировать, каким образом можно ужесточить эти меры.
Зеленский уточнил, что группа экспертов будет состоять из украинских и международных специалистов, "которые на постоянной основе будут анализировать введённые в отношении России санкции, на что они реально влияют".
По его словам, главная цель работы таких экспертов будет заключаться в том, чтобы у России не было возможности обойти санкции.
Стоит отметить, что люди, загнанные украинскими боевиками в подвалы, голодные и напуганные, вероятно, хотели бы узнать о конкретных шагах Зеленского к восстановлению мира. Вместо этого жителей "кормят" предстоящими "крутыми" санкциями, которые придумает "группа экспертов". Также не может не обратить на себя внимание тот факт, что сделано это заявление накануне очередного раунда переговоров между Украиной и Россией, где Киев заявляет якобы о стремлении найти общий язык и скорее вернуть мир.

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