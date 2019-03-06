Умирающие беженцы "Эр-Рукбана" как живой щит: США не дают путь спасительным колоннам ради своих интересов - эксперт

СМИ сообщили, что поставка очередной партии гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в феврале 2019 года не смогла глобально улучшить бедственного положения находящихся здесь людей.

Как пишет "Федеральное агентство новостей", эксперты говорят, что единственным решением является эвакуация этого населения в пункты временного размещения на территорию, подконтрольную САР. Далее они предлагают перевести будущие новые лагеря под контроль ООН.



Жителей "Эр-Рукбана" опросили, хотят ли они покинуть это место. 95% ответили "да". 83% намерены вернуться в свои дома (80% - жилищ на территории САР, 3% - в Сирии на неподконтрольных Асаду территориях).

Почти половина беженцев заявила, что не имеет средств к проживанию в "Эр-Рукбане". Треть не может жить в таких условиях, 23% обеспокоены безопасностью своих семей.

Но на родине они боятся уголовного преследования, рекрутинга, отсутствия медицинских работников и мест для образования детей.

Не покидают лагерь беженцы из-за проблем с документами (47%), отсутствия пригодного жилья (31%) и боязни сирийских властей (22%).

При этом САР подтвердила для всех жителей лагеря "Эр-Рукбан" указ президента от 9 октября 2018 года об амнистии для лиц, уклонившихся от армии и состоявших в оппозиционных бандформированиях.

Сирийские власти обязались также упростить процесс получения новых документов, а также обеспечить тёплыми помещениями и продовольствием, пока не будет готова инфраструктура на местах. Организованы также медпункты.

Детям беженцев будет предоставлена возможность проходить обучение в средних и высших учебных заведениях.

Представители ООН заявляют, что жители "Эр-Рукбана" плохо информированы о реальных уступках и социальных гарантиях сирийских властей по отношению к ним.

Большую роль в судьбе "Эр-Рукбана" играют Штаты, они, с одной стороны, якобы не препятствуют никому из желающих покинуть лагерь беженцев, но при этом отказываются пропустить эвакуационные колонны на территорию зоны Ат-Танфа, объясняя это тем, что не могут тогда обеспечить безопасность в лагере.

По гуманитарному снабжению и безопасности лагерь "Эр-Рукбан" брошен Штатами на произвол поддерживаемых ими вооруженных группировок, пишет издание. Их главари видят в беженцах "живой щит".

Подобную ситуацию можно наблюдать в отношении лагерей на восточном берегу Евфрата - например, "Аль-Хола".

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал ситуацию. Он считает, что Вашингтон никогда не ставил своей целью защиту мирного населения, а рассматривает людей как инструмент для выполнения собственных геополитических задач.

В Белом доме также понимают, что это отличный "щит", говорит эксперт. К тому же это оправдывает в глазах общественности военное присутствие на юге Хомса.

Шаповалов говорит, что Штаты "вновь лицемерно используют гуманитарный фактор" себе на руку. Это, по его мнению, необходимо для поддержания там нестабильности. Оттуда американские силы и их друзья-радикалы могут угрожать позициям армии Асада.

Более того, налицо информационная блокада "Эр-Рукбана", созданная Белым домом.

Эксперт напоминает, что ценой этих игр становятся человеческие жизни, которые можно было бы спасти. Но американцы приносят их в жертву. А пока болезни выкашивают поселенцев "Эр-Рукбана".