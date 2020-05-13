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Умирали молодые моряки: Аббас Джума показал фото погибших с иранского корвета Konarak

13 мая 2020, 00:55  •  246 • В мире
Журналист-международник Аббас Джума на своей странице в соцсети показал лица погибших во время учений на иранском корвете Konarak. По официальным данным, их 19 человек. И, судя по фото, многие из этих моряков умирали молодыми.
Ранее стало известно об инциденте в заявлении, опубликованном Департаментом по связям с общественностью военно-морского флота, сообщалось, что авария произошла в воскресенье днём во время военно-морских учений между портами Яск и Чабахар и привела к гибели и ранениям военно-морских кадров. По официальным данным, погибло не менее 19 военных, ранены 15.
Журналист-международник Аббас Джума у себя на странице в соцсети Twitter показал лица погибших во время учений на иранском корвете Konarak. Судя по фото, многие из этих моряков умирали молодыми.
"Погибшие моряки иранского судна Konarak. Вечная память", - написал журналист.
Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD
Однако в армии Ирана сообщают об инциденте, но не дают пока подтверждения того, что всё случилось из-за "дружественного огня" - пущенной по фрегату противокорабельной ракеты.
Военно-морской флот иранской армии также сообщил в предыдущем заявлении, что в результате "просчёта" во время военно-морских учений произошла авария, уточняет телеканал Al Arabiya. Также отмечается, что авария случилась на корабле поддержки Konarak.
По версии журналистов, Jamaran случайно выстрелил ракетой большой дальности по Konarak во время манёвров, которые начались в воскресенье на побережье Яск. Именно эта "ошибка" привела к гибели почти двух десятков военнослужащих, согласно сообщениям местных СМИ. Если верить сообщениям в социальных сетях, то убитых вдвое больше - не менее 40 человек. Официально же погибших, напомним, вдвое меньше.

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