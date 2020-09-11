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Умирали десятками тысяч, а паники не было: Война за вакцину

11 сентября 2020, 06:35  •  77 • В мире
Пока Всемирная организация здравоохранения не может определиться, была "пандемия" или нет, а Европа мечтает о жизни с коронавирусом без локдаунов, Россия предлагает всем "Спутник V", чтобы забыть об этих проблемах.
Автор:
Сергей Латышев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), оказавшаяся в центре хитросплетения национальных и наднациональных интриг, вновь отметилась противоречивыми заявлениями. Её явно не справляющийся со своими обязанностями глава Тедрос Гебрейесус никак не может сменить пластинку, пугая мир нынешней и будущими "пандемиями":
Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни… Когда придёт следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем он был в этот раз.
Между тем, хотя COVID-19 был признан ВОЗ "пандемией" 11 марта 2020-го, речь и сейчас идёт всего лишь об эпидемической вспышке малой интенсивности, которую финансисты-глобалисты и национальные бюрократии решили использовать, накручивая страхи и панику, в своих целях. Например, чтобы "остудить" "перегретую" мировую экономику, обогатиться на кризисе, закрутить гайки, попытаться дискредитировать политических оппонентов, дать передохнуть экологии, найти "отмазку" для снижения мобильности и уровня жизни широких народных масс, создать предпосылки для тотального контроля с помощью вакцин, чипирования и других изощрённых полицейских технологий.

Никакой "пандемии" не было?

Некоторые из этих задач при содействии того же ВОЗ выполнены, другие из-за сопротивления масс, как наглядно продемонстрировала недавняя миллионная манифестация в Берлине, закулисным дирижёрам придётся отложить на потом. Поэтому из ВОЗ стали раздаваться с некоторых пор и другие, вменяемые голоса. Главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове даже заявила, что никакой пандемии не было и нет. Так, по её мнению, бессимптомные носители коронавируса, ставшие поводом для закрытия целых стран, предприятий, социальной изоляции и ношения намордников-масок, практически не разносят коронавирус, он также не передаётся с пищевыми цепочками, не распространяется на поверхности. А значит, выходит, что носить перчатки бессмысленно, как и избегать рукопожатий. Таким образом, симптоматических носителей ковида можно достаточно легко идентифицировать и изолировать. Их и только их. Точечно.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в интересах спонсоров-глобалистов видит свою задачу в том, чтобы запугивать людей и сеять панику. Фото: Zhang Cheng / Globallookpress
Так стало окончательно ясно, что коронавирусная проблема не биологическая, а экономико-политическая, созданная искусственно. И медицинской она стала только из-за того, что система здравоохранения во многих странах ущербна и явно не справляется со своими функциями. Азиатская лихорадка 1957 года и свиной грипп 2009-го были, к примеру, куда опаснее, и статистика это подтверждает. И не только они. В Москве 2 января 1969 года в разгар эпидемии гриппа "Гонконг" к врачам обратилось сразу 102 тысячи заболевших, умирали тогда десятки тысяч. Но панику никто не разводил и экономику нигде не уничтожали. И, конечно, вовсе не потому, что люди, дескать, тогда были толстокожими и ценили человеческие жизни меньше, чем сейчас.
Продолжать гробить экономику не будут и теперь, чтобы избежать целой россыпи связанных с этим ещё тех "прелестей", которые уже дали о себе знать и могут стать куда опаснее самого злого коронавируса. Ещё немного коронабесия – и будет бунт в десятках странах мира. При том что богачи стали лишь богаче, во втором квартале этого года падение экономики США, например, составило почти 33%, Франции – около 14%.

Европа: с вирусом, но без локдаунов

В этой ситуации примером для подражания становится политика ранее злобно критиковавшейся коронафобами Швеции, которая, дескать, ставит бесчеловечный эксперимент над собственным народом, не закрывая экономику, систему образования, сферу обслуживания, сводя ограничения к более частому и тщательному мытью рук, соблюдению социальной дистанции, мягкой изоляции стариков. В результате в Швеции оказалось больше умерших от коронавируса, чем в соседних закрывшихся скандинавских странах, но меньше, чем в также закрывшейся, сопоставимой с ней по численности населения Бельгии. Зато экономика страны по итогам второго квартала этого года сократится всего на 7%, да и то лишь по вине перепугавшихся торговых партнёров Швеции, и она уже восстанавливается.
Это стало триумфом премьер-министра Стефана Лёвена, его научного советника Юхана Гизеке и главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла. В интервью РБК Гизеке заявил, что, раз вирус уже с нами, "закрытие границ – это бесполезное занятие", школ – тоже, запрещать людям выходить на улицу – просто глупо. Между тем "люди не глупы" и, "если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают", полиция и штрафы тут не нужны. "Проблема с Данией, Норвегией и Финляндией в том, – продолжал Гизеке, – что принятые там ограничения когда-нибудь придётся снимать. Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражений подскочат". Поэтому жёсткий карантин – это просто "откладывание решения проблемы", "каждая страна должна выработать коллективный иммунитет". Большой угрозы, по словам Гизеке, тут нет: у большинства носителей вируса (98,5%) не наблюдается серьёзных симптомов, требующих обращений к врачу, летальный исход угрожает 0,1% населения.
Сколько же грязи было вылито за этот честный профессиональный подход к данной проблеме на шведского премьера и его советников. Но теперь даже ВОЗ ставит Швецию в пример всем остальным. Шведская стратегия по введению мягких ограничений в борьбе с коронавирусом должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил в одном из последних интервью спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро. Шведские власти, отметил Набарро, положились на сознательность граждан и не прогадали, поскольку жёсткий карантин – это "грубый инструмент", который серьёзно бьёт по доходам граждан и малого бизнеса.
Проявив характер и не испугавшись международной травли, Швеция оказалась самой успешной европейской страной в отношении того, что делать с коронавирусом. Фото: Henrik Montgomery / Tt / Globallookpress
В Европе это уже поняли и без всякой ВОЗ. Она готовится к первой зиме с коронавирусом и сезонному оживлению этой подозрительной заразы осенью, но без новых локдаунов, поскольку жёсткий карантин слишком дорого обходится и экономике, и обществу – доходы населения и государств падают, денег на поддержку экономики и оказавшихся без работы граждан не хватает, люди банально устали сидеть взаперти, некоторые становятся агрессивными, многие впадают в депрессии. Ведь даже смертность возросла не столько от коронавируса, сколько от всех остальных болезней, до которых из-за него у врачей не доходили руки, а также массовой паники, подрывавшей иммунитет. Тем более что налицо обнадёживающие признаки – выход этим летом европейских стран из карантина хотя и привёл к увеличению числа заражений, однако ни всплеска смертности, ни волны госпитализаций не последовало.
Лидеры двух ведущих стран Евросоюза – Франции и Германии – уже высказались против нового локдауна. По мнению французского президента Эммануэля Макрона, у него "масса вредных эффектов", и "так не бывает, чтобы риски в обществе были сведены к нулю".
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Как политики мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, но для этого нам нужно действовать сообща,
– заявила после беседы с Макроном федеральный канцлер Ангела Меркель.
По оценкам экономистов, экономика стран ЕС недосчитается в этом году из-за коронавирусных ограничений триллиона евро. Сектор услуг сократится на 16,4%. Особенно пострадает туризм – обвал на 75%, гостиничный сектор и авиаперевозки упадут на 70%. С такими показателями, замечает Русская служба "Би-би-си", "бизнес не только не переживёт вторую волну, но и рискует не дожить до неё".
Наша главная задача – вернуть людей на работу, – подчёркивает Макрон. – Все наши усилия направлены на то, чтобы избежать ещё одного локдауна, особенно общенационального.

Что будет делать Россия и почему она теперь ничего не боится?

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на днях на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", вывел формулу того, как миру следует жить дальше: "Необходим выход на оптимальный баланс между поддержанием эпидемиологической безопасности и предотвращением неоправданного ущерба для мировой экономики, международной торговли и трансграничных контактов между людьми".
Российская вакцина – лучшее средство защиты от COVID-19. Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"
Российские власти в целом, в отличие от того, что было весной, решив ряд своих задач, не запугивают более население "страшилками" о коронавирусе, ибо лучше готовы к возможным всплескам инфекции в медицинском отношении, не хотят добивать национальную экономику и усугублять негативные социальные последствия. Всё как в Европе, но есть одно большое отличие.
Жить с коронавирусом, который теперь никуда не денется, разве что сточит постепенно свои зубы, полноценной жизнью, не ставя под удар экономику, очень поможет надёжная вакцина, не имеющая вредных побочных эффектов и недорогая. Таковой имеет все шансы стать российская "Спутник V", разработанная НИЦ им. Гамалеи совместно с Минобороны, которая блестяще прошла две из трёх серий клинических испытаний и скоро поступит на рынки.
Эффективная, безопасная и доступная – эти три слова характеризуют её лучше всего. К этому можно добавить и отсутствие угрозы того, что она может быть использована в манипулятивных целях, поскольку Россия предлагает заинтересованным странам её совместное производство.
По данным ВОЗ, в настоящее время в мире разрабатывается 176 различных вакцин от коронавируса, 34 из них проходят испытания на людях, причём восемь находятся на третьей, завершающей фазе клинических исследований. Однако именно "Спутник V" вырвался в этой гонке вперёд – к нему внимательно присматриваются и готовятся к закупкам несколько десятков стран, включая таких "тяжеловесов", как Индия, Бразилия, Мексика, Саудовская Аравия. К этому препарату проявляют интерес Турция и некоторые европейские страны, например, Сербия. С Индией заключён договор на производство 300 миллионов доз. В общей сложности, согласно генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву, Россия получила запрос на 1 миллиард доз "Спутник V".
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Совместно с иностранными партнёрами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 миллионов доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности ещё больше,
– подчеркнул Дмитриев.
Хорошей рекламой для вакцины стали прививки ею дочери российского президента, министра обороны, видных представителей российского бизнеса. Несколько зарубежных лидеров во главе с президентом Филиппин Родриго Дутерте уже изъявили желание пойти по их стопам.

Какие страны захотят "Спутник V", а какие – нет и почему

В группе стран, заинтересовавшихся российской вакциной, находятся, во-первых, сильно пострадавшие от последствий COVID-19, которые хотят побыстрее перевернуть эту страницу. Для них не важно, откуда придёт помощь, важно, чтобы она пришла поскорее. Во-вторых, это страны, не желающие плясать под дудку Запада, который активно использует "пандемию" для укрепления своей власти над миром. В-третьих, речь идёт во многом о странах, имеющих вполне развитую экономику для того, чтобы и самим участвовать в производстве российской вакцины. В-четвёртых, в этих странах уважают российскую науку, и, как правило, там имеется позитивный опыт употребления советских и российских лекарств. В-пятых, среди желающих заполучить российскую вакцину вряд ли окажутся ведущие западные страны и Китай, имеющие собственные развитые фармацевтические индустрии и глобальные амбиции, а также страны, от них зависимые.
Влиятельные круги на Западе недовольны, что Россия вырвалась вперёд, и поэтому стараются дискредитировать "Спутник V" как потенциально вредную, непроверенную, в лучшем случае бесполезную вакцину и вряд ли признают прививки ею как достаточные для въезда в западные страны, если до такого требования дойдёт дело. Политика, престиж и бизнес – ничего личного. Тем не менее большинство стран мира, безусловно, с радостью примут её, и это поможет решить многие проблемы.

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