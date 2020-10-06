Умеют делать деньги: в США "монетизируют" победу над COVID

Стремительное выздоровление: президент США Дональд Трамп выписался из больницы и вернулся в Белый дом. Стационарное лечение коронавируса заняло у него всего три дня, чувствует себя он хорошо и надеется, что получил иммунитет. И это, разумеется, отличные новости. Непонятно, конечно, в том числе и специалистам, каким образом угроза тяжелого течения заболевания была устранена так скоро, но быть может, вскоре его врачи поделятся чудо-методом.

Пока же Дональд Трамп делится опытом и раздает рекомендации. Главное – никаких игр в доминирование и подчинение, наставляет Трамп: мол, нельзя давать вирусу управлять вами и вашей жизнью. Он, наверное, не в курсе, но этот злосчастный COVID-19 уже больше полугода управляет всем миром и практически каждым отдельно взятым человеком. В том числе и Штатами, и самим американским лидером. Никаким политикам такая власть и не снилась. И не похоже, что зараза скоро перестанет доминировать.

Поэтому совет Трампа выходить на улицу – тоже не в кассу. Карантин, самоизоляция, удаленка и социальное дистанцирование, это главные слова 2020 года, к огромному сожалению. Можно, конечно, полагаться на другие факторы, упомянутые президентом США: что в Америке лучшие лекарства, а вакцины будут очень скоро. Но более 7,5 миллионов заражений и свыше двухсот тысяч погибших в Штатах заставляют сомневаться в его заявлениях. И вакцины собственной как не было, так и нет.

Единственный дельный совет, прозвучавший из уст высокопоставленного недавнего пациента – быть осторожными. Что несколько противоречит остальным его тезисам, но в этом ничего нового нет.

А вот что действительно "в кассу", так это деньги. В честь выписки Дональда Трампа из больницы Белый дом выпустит памятную монету из серии "Исторические моменты". Называется она "Президент Дональд Трамп победил COVID" и будет стоить сто долларов за штуку. Правда, неизвестно, победил ли на самом деле американский лидер эту заразу, вроде как он продолжает лечиться амбулаторно. А в масштабах страны и подавно. Но в продажу сувенир поступит только к 14 ноября, так что еще есть время, чтобы одолеть вирус. Хотя бы в отдельно взятом случае.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik