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Умерьте аппетиты: Си Цзиньпин одёрнул китайцев, напомнив об угрозе
11 августа 2020, 22:40 • 36 • В мире
Глава КНР Си Цзиньпин одёрнул китайцев, напомнив о продовольственной угрозе. Он посоветовал гражданам умерить аппетиты и не потреблять продукты в большем количестве, нежели это необходимо. Китайский лидер также сказал о важности пропаганды умеренности в еде.
Китайский лидер Си Цзиньпин посоветовал жителям страны питаться рациональнее и не потреблять продукты в большем количестве, нежели это необходимо, передаёт местное издание "Синьхуа".
По его мнению, в настоящее время в стране наблюдается расточительство продовольствия, что "ужасает и огорчает". Глава КНР отметил, что необходимо учитывать угрозы и действовать экономнее.
Он добавил, что чрезмерное расходование продуктов нужно строго пресекать и призвал усилить законодательство республики в этом отношении.
Кроме того, Си Цзиньпин сказал о важности просветительской работы среди населения и необходимости напоминать людям о пользе умеренности в потреблении продуктов питания.
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