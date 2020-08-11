Умерьте аппетиты: Си Цзиньпин одёрнул китайцев, напомнив об угрозе

Китайский лидер Си Цзиньпин посоветовал жителям страны питаться рациональнее и не потреблять продукты в большем количестве, нежели это необходимо, передаёт местное издание "Синьхуа".

По его мнению, в настоящее время в стране наблюдается расточительство продовольствия, что "ужасает и огорчает". Глава КНР отметил, что необходимо учитывать угрозы и действовать экономнее.

Он добавил, что чрезмерное расходование продуктов нужно строго пресекать и призвал усилить законодательство республики в этом отношении.

Кроме того, Си Цзиньпин сказал о важности просветительской работы среди населения и необходимости напоминать людям о пользе умеренности в потреблении продуктов питания.