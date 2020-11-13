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Умерли сотни тысяч: ВОЗ зафиксировала 23-летний рекорд по числу заболевших корью
13 ноября 2020, 22:00 • 62 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заболевших корью. По данным аналитиков, в 2019 году от этого заболевания скончались более 200 тысяч человек.
Так, по данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано почти 870 тысяч случаев заболевания корью, что стало максимальным числом за последние 23 года. Скончались при этом 207,5 тысячи пациентов. Это на 50% больше, чем в 2016 году, подчёркивается в сообщении организации.
При этом в 2016 году наблюдались "исторически низкие" показатели заболеваемости корью. Эксперты ВОЗ объясняют столь резкое ухудшение ситуации сбоями в программе вакцинации.
По словам специалистов, чтобы исправить положение, необходимо ставить прививки не менее чем 95% населения. Причём речь идёт о двух вакцинах с промежутком во времени. Сейчас же, по данным ВОЗ, только 85% детей получают первую прививку и 71% - вторую.
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