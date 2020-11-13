Умерли сотни тысяч: ВОЗ зафиксировала 23-летний рекорд по числу заболевших корью

Так, по данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано почти 870 тысяч случаев заболевания корью, что стало максимальным числом за последние 23 года. Скончались при этом 207,5 тысячи пациентов. Это на 50% больше, чем в 2016 году, подчёркивается в сообщении организации.

При этом в 2016 году наблюдались "исторически низкие" показатели заболеваемости корью. Эксперты ВОЗ объясняют столь резкое ухудшение ситуации сбоями в программе вакцинации.

По словам специалистов, чтобы исправить положение, необходимо ставить прививки не менее чем 95% населения. Причём речь идёт о двух вакцинах с промежутком во времени. Сейчас же, по данным ВОЗ, только 85% детей получают первую прививку и 71% - вторую.