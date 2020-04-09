Умерла Линда Трипп. Женщина, которая чуть не довела Клинтона до импичмента

Издание The New York Times пишет, что Линда Трипп умерла из-за онкологического заболевания молочной железы. Последние дни она провела в больнице. Других подробностей о её смерти нет.

Когда-то Моника Левински в телефонных разговорах откровенничала со своей подругой Линдой Трипп, рассказывая о романе с действующим президентом США. С сентября 1997 года Линда записывала эти разговоры, а потом передала аудиокассеты независимому прокурору Кеннету Старру.

Скандал из-за интимной связи президента со стажёром Белого дома разгорелся в 1998 году. Сначала Билл Клинтон отрицал свою связь с мисс Левински, но потом признался в романе. Президенту выдвинули обвинение в лжесвидетельстве. Грозил импичмент. Сенаторы признали Клинтона невиновным.