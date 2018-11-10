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Умерла актриса Юлия Волчкова
10 ноября 2018, 23:09 • 152 • Украина
Заслуженная артистка Украины, актриса театра, кино, телевидения Юлия Волчкова скончалась в больнице 10 ноября.
@teatrnalevomberegy Facebook
Об этом сообщается на странице Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Facebook.
«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, о дате и времени прощания с актрисой сообщат позднее.
Кроме работы в театре Волчкова сыграла во многих сериалах и фильмах, среди которых «Нити судьбы», «День рождения Буржуя» и «Вальдшнепы».
Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России, актриса московского ТЮЗа Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.
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