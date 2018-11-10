Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Рязани почтили память настоящих героев
Спустя 200 лет Тургенев снова пришел на Остоженку
США запустили модернизированную ракету. В конечном итоге – в Россию
Киев продолжает создавать препятствия для встреч в «нормандском» формате — посол...
Главная / Украина

Умерла актриса Юлия Волчкова

10 ноября 2018, 23:09  •  152 • Украина
Заслуженная артистка Украины, актриса театра, кино, телевидения Юлия Волчкова скончалась в больнице 10 ноября.
 
@teatrnalevomberegy Facebook
 

Об этом сообщается на странице Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Facebook.

«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, о дате и времени прощания с актрисой сообщат позднее.

Кроме работы в театре Волчкова сыграла во многих сериалах и фильмах, среди которых «Нити судьбы», «День рождения Буржуя» и «Вальдшнепы».

Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России, актриса московского ТЮЗа Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

152
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 10:09
«Ситуация уникальная»: правящую партию Польши обвинили в попытке «присвоить» Марш националистов
10 ноября 2018, 13:24
«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»
10 ноября 2018, 16:39
СМИ: Филарет и Макарий отказались возглавить новую церковь на Украине

10 ноября 2018, 00:24
На Украине более 3 млн единиц оружия находится в незаконном обороте
10 ноября 2018, 13:24
Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину
10 ноября 2018, 00:24
Луценко заявил об отсутствии результатов расследования убийства Шеремета
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
07 ноября 2018, 14:09
Иракские войска вошли в Сирию
07 ноября 2018, 10:54
Почему Трамп передумал встречаться с Путиным в Париже
07 ноября 2018, 06:12
Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда
07 ноября 2018, 17:24
Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
05 ноября 2018, 19:54
Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы
05 ноября 2018, 13:24
Чиновница заявила детям, что государство им ничего не должно. «Должны ваши родители»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.