Умерла актриса Юлия Волчкова

Заслуженная артистка Украины, актриса театра, кино, телевидения Юлия Волчкова скончалась в больнице 10 ноября.

Об этом сообщается на странице Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Facebook.

«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, о дате и времени прощания с актрисой сообщат позднее.

Кроме работы в театре Волчкова сыграла во многих сериалах и фильмах, среди которых «Нити судьбы», «День рождения Буржуя» и «Вальдшнепы».

Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России, актриса московского ТЮЗа Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.