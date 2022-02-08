|
Умеренно, но верно: как изменились темпы прироста COVID-19 в России
08 февраля 2022, 21:00 • 44 • Политика
Увеличение заболеваемости COVID-19 в России продолжается уже четыре недели подряд, однако темпы прироста замедлились. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас на «Омикрон» приходится более 60% выявленных случаев, а на «Дельту» — 35%. Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы препаратов от COVID для амбулаторных больных было достаточно. Между тем в экспертном сообществе надеются, что пандемия завершится до лета.
Отрицательная динамика
Несмотря на увеличение заболеваемости, которое фиксируется уже четыре недели подряд, темпы прироста замедлились, обрадовала россиян Анна Попова. На штамм «Омикрон», который считается самым заразным, приходится более 60% выявленных случаев, а на «Дельту» — 35%. По данным Михаила Мурашко, 93% больных с COVID лечатся амбулаторно. За прошедшую неделю чаще всего болели дети до года и россияне старше 65 лет. Параллельно с этим все больше людей заражаются гриппом и ОРВИ.
— Темп прироста (заражения коронавирусом. — «Известия») есть, безусловно, но он составляет 63%, в отличие от предыдущих двух недель, когда было удвоение каждую неделю. Хотя общая база, общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое, — сказала руководитель Роспотребнадзора.
Уже приняты определенные послабления, напомнила Анна Попова. С 6 февраля отменили обязательную изоляцию людей, контактных с зараженными COVID-19. Также для переболевших, проходивших лечение более недели, отменили обязательный повторный ПЦР-тест. Однако полностью отказываться от ограничений в регионах, по ее мнению, еще рано.
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
— Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Еще раз хочу обратить внимание, что мы в фазе роста, поэтому все ограничительные мероприятия, которые приняты и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации, — подчеркнула глава федеральной службы.
В России продолжат цифровизировать медицинскую сферу. Делают это не только для уменьшения социальных контактов, но и для удобства граждан. Правительство подготовило инициативу, благодаря которой большинство документов — например, выписки, справки и медкарты — перейдут в электронный вид. Документы будут попадать в единую информационную систему из различных федеральных реестров.
— Даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее. А в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь, — сказал премьер.
Дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, сообщил Михаил Мурашко. Также сразу после совета по коронавирусу Минздрав опубликовал приказ, согласно которому в России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител. QR-код будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. В экспертном сообществе надеются, что пандемия в ближайшие месяцы завершится.
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
— Если мы будем вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, то, может, до лета с этой пандемией покончим. В России мы сейчас на пике, но, скорее всего, в ближайшие дни начнется спад. Февраль и март мы, конечно, еще проведем с «Омикроном». Нельзя гарантировать, что не выскачет какой-то новый вариант COVID. Но при том уровне иммунитета, который у нас будет, скорее всего, он не появится, — сказал «Известиям» профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
В ожидании снижения
Многие больные с COVID лечатся дома, но про них нельзя забывать, отметил председатель правительства, поручив руководителям субъектов контролировать ситуацию.
— Хочу обратиться ко всем главам регионов: пожалуйста, продолжайте лично заниматься всеми вопросами, которые касаются борьбы с коронавирусом, контролируйте, как идет оказание помощи гражданам, и внимательно следите за обеспечением препаратами тех, кто лечится амбулаторно, — сказал премьер.
В Москве — лидере ковидных рейтингов — за последнюю неделю число заболевших снизилось на 6%, сообщил мэр города Сергей Собянин. Однако число больных в стационарах выросло на 15%. На фоне этого продолжается увеличение коечного фонда — сейчас свободно около 5 тыс.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
— На этой неделе, скорее всего, это падение [числа выявленных заболевших «Омикроном»] будет более существенным. <...> Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объема госпитализаций, — заявил Сергей Собянин.
Что касается поликлиник, то, по словам градоначальника, там практически нет очередей, а время от посещения медучреждения до выписки лекарств составляет около 40 минут. Как пояснил глава столицы, нет проблем и с экстренной медпомощью — она оказывается в течение 11–12 минут. Открытие дополнительных амбулаторных КТ-центров, телемедицинского центра, лабораторий и внедрение цифровых технологий позволяет справляться с возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Москвы, заверили «Известия» в депздраве города.
В Петербурге тоже считают эпидситуацию стабильной. Увеличение числа госпитализаций не вызвало проблем в работе медицинской системы, сказали «Известиям» в пресс-службе комитета по здравоохранению города. Однако там отметили, что постепенно наращивают коечный фонд. В Пермском крае, который входит в десятку по приросту числа заболевших, тоже считают, что обстановка находится под контролем. Как заявили «Известиям» в Минздраве субъекта, медучреждения работают штатно, проблем с нехваткой лекарств нет. Другие регионы не смогли оперативно ответить на запрос «Известий». Всего по данным на 8 февраля в России выявили более 165 тыс. заболевших, госпитализировали более 20 тыс., умерли 698 пациентов.
Читайте также
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2022, 18:35
|
05 февраля 2022, 20:40
|
05 февраля 2022, 01:25
|
02 февраля 2022, 09:15
|
04 февраля 2022, 00:55
|
05 февраля 2022, 05:30
|
04 февраля 2022, 21:55