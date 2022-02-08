Умеренно, но верно: как изменились темпы прироста COVID-19 в России

Увеличение заболеваемости COVID-19 в России продолжается уже четыре недели подряд, однако темпы прироста замедлились . Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас на «Омикрон» приходится более 60% выявленных случаев, а на «Дельту» — 35% . Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы препаратов от COVID для амбулаторных больных было достаточно. Между тем в экспертном сообществе надеются, что пандемия завершится до лета .

Отрицательная динамика

Несмотря на увеличение заболеваемости, которое фиксируется уже четыре недели подряд, темпы прироста замедлились, обрадовала россиян Анна Попова. На штамм «Омикрон», который считается самым заразным, приходится более 60% выявленных случаев, а на «Дельту» — 35%. По данным Михаила Мурашко, 93% больных с COVID лечатся амбулаторно. За прошедшую неделю чаще всего болели дети до года и россияне старше 65 лет . Параллельно с этим все больше людей заражаются гриппом и ОРВИ.

— Темп прироста (заражения коронавирусом. — «Известия») есть, безусловно, но он составляет 63%, в отличие от предыдущих двух недель, когда было удвоение каждую неделю . Хотя общая база, общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое, — сказала руководитель Роспотребнадзора.

Уже приняты определенные послабления, напомнила Анна Попова. С 6 февраля отменили обязательную изоляцию людей, контактных с зараженными COVID-19. Также для переболевших, проходивших лечение более недели, отменили обязательный повторный ПЦР-тест. Однако полностью отказываться от ограничений в регионах, по ее мнению, еще рано.

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— Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Еще раз хочу обратить внимание, что мы в фазе роста, поэтому все ограничительные мероприятия, которые приняты и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации, — подчеркнула глава федеральной службы.

В России продолжат цифровизировать медицинскую сферу. Делают это не только для уменьшения социальных контактов, но и для удобства граждан . Правительство подготовило инициативу, благодаря которой большинство документов — например, выписки, справки и медкарты — перейдут в электронный вид. Документы будут попадать в единую информационную систему из различных федеральных реестров.



— Даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее. А в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь, — сказал премьер.

Дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта , сообщил Михаил Мурашко. Также сразу после совета по коронавирусу Минздрав опубликовал приказ, согласно которому в России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител . QR-код будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. В экспертном сообществе надеются, что пандемия в ближайшие месяцы завершится.

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— Если мы будем вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, то, может, до лета с этой пандемией покончим . В России мы сейчас на пике, но, скорее всего, в ближайшие дни начнется спад. Февраль и март мы, конечно, еще проведем с «Омикроном». Нельзя гарантировать, что не выскачет какой-то новый вариант COVID. Но при том уровне иммунитета, который у нас будет, скорее всего, он не появится , — сказал «Известиям» профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

В ожидании снижения

Многие больные с COVID лечатся дома, но про них нельзя забывать, отметил председатель правительства, поручив руководителям субъектов контролировать ситуацию .

— Хочу обратиться ко всем главам регионов: пожалуйста, продолжайте лично заниматься всеми вопросами, которые касаются борьбы с коронавирусом, контролируйте, как идет оказание помощи гражданам, и внимательно следите за обеспечением препаратами тех, кто лечится амбулаторно, — сказал премьер.

В Москве — лидере ковидных рейтингов — за последнюю неделю число заболевших снизилось на 6%, сообщил мэр города Сергей Собянин. Однако число больных в стационарах выросло на 15% . На фоне этого продолжается увеличение коечного фонда — сейчас свободно около 5 тыс.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— На этой неделе, скорее всего, это падение [числа выявленных заболевших «Омикроном»] будет более существенным. <...> Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объема госпитализаций , — заявил Сергей Собянин.

Что касается поликлиник, то, по словам градоначальника, там практически нет очередей, а время от посещения медучреждения до выписки лекарств составляет около 40 минут. Как пояснил глава столицы, нет проблем и с экстренной медпомощью — она оказывается в течение 11–12 минут. Открытие дополнительных амбулаторных КТ-центров, телемедицинского центра, лабораторий и внедрение цифровых технологий позволяет справляться с возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Москвы, заверили «Известия» в депздраве города.