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Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

06 октября 2019, 20:24  •  91 • Политика

ТАСС, 6 октября. Вице-спикер Совета Федерации, сенатор от исполнительной власти Ростовской области Евгений Бушмин умер в воскресенье на 62-м году жизни, сообщил ТАСС спикер Заксобрания региона Александр Ищенко.

"К сожалению, [Евгений Викторович] сегодня скончался", - сказал собеседник агентства.

Ищенко назвал смерть Бушмина большой потерей - и по-человечески, и в управленческом плане. "Он был замечательным человеком, товарищем, другом для области, многое сделал", - добавил собеседник агентства.

Похороны Бушмина пройдут 8 октября, предположительно, на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"К сожалению, сегодня после продолжительной болезни он скончался. Он был мужественным человеком, боролся, но, к сожалению, так произошло. Прощание пройдет в ритуальном зале ЦКБ [Центральной клинической больницы] 8 октября. Похоронен Евгений Викторович будет, предварительно, на Троекуровском кладбище", - сказал Тимченко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ростовской области, губернатор региона Василий Голубев "направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Евгения Викторовича".

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