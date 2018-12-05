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Умер украинский актёр Николай Рушковский
05 декабря 2018, 17:54 • 139 • Украина
Народный артист Украины Николай Рушковский скончался в возрасте 93 лет.
©oleg.vergelis Facebook
Об этом на своей странице в Facebook написал театральный критик Олег Вергелис.
«Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса... Николай Рушковский (1925—2018 годы). Светлая память», — сообщил Вергелис.
Как сообщает УНИАН, во время представления 25 ноября актёр упал и травмировал бедро.
По данным агентства, Рушковский не смог перенести операцию, в результате чего скончался в больнице.
10 ноября заслуженная артистка Украины, актриса театра, кино, телевидения Юлия Волчкова скончалась в больнице.
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