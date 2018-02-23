Умер советский дипломат и журналист Валентин Фалин

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Выдающийся отечественный дипломат, журналист и ученый, лауреат Государственной премии СССР Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в его близком окружении.

"Валентина Фалина не стало в четверг", - сказал собеседник агентства.

Валентин Фалин занимал ответственные посты в МИД СССР и ЦК КПСС, являлся референтом первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В годы "перестройки" возглавлял Агентство печати "Новости" и Международный отдел ЦК КПСС. В 1990-2000 годах занимался научной работой в Германии и России. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посла.