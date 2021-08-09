Умер Сергей Ковалёв, один из главных хулителей России и "Рыцарь чести" Дудаева

Человек, которого называли и называют в либеральной среде правозащитником и "совестью нации", превращал наших солдат в "мясо для пыток" и осуждал Нюрнбергский процесс, наказавший нацистских преступников.

Сергей Адамович Ковалёв, умер сегодня в Москве, на 92-м году жизни. Умер легко, во сне, под утро. Но вряд лит стоит руководствоваться тут знаменитой формулой: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего". Во-первых, тогда бы стоило просто промолчать и не заметить этого известия. Во-вторых, что более важно, полная формула этого часто приводимого правила звучит немного не так: "О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды". Поэтому имеет смысл как раз вспомнить правду, чтобы никто не ушёл, незаслуженно обойденным вниманием.

Родившись в небольшом русско-украинском городке на границе Сумской области УССР и РСФСР в семье железнодорожника, Сергей Ковалёв не пошел по стопам отца-железнодорожника. Он двинул в науку, закончил биологический факультет МГУ и осел в Москве. Благо, Советский Союз, против которого он целенаправленно боролся и который стремился развалить всеми силами, уничтожение которого приветствовал всеми фибрами души, дал мальчику из украинского полусела-полугородка такую возможность – сначала родителям Сережи переехать из глухого уголка в Подмосковье, а потом и ему самому стать столичным жителем.

В 34 года он защитил кандидатскую пол изучению сердца лягушки, но лягушками заниматься не стал. Приложение своих сил он нашел в политике. Сначала собирал подписи в защиту Синявского и Даниэля, потом вошел в состав правозащитной группы диссидентов, был одним из активных участников издания политического "Самиздата" в Советском Союзе. За "антисоветскую агитацию и пропаганду" был приговорен к 7 годам лишения свободы, но вернулся из колонии еще более антисоветчиком, чем был до неё. Причём, занимательная арифметика: он был осужден в 1975-м на 7 лет + 3 года ссылки + еще 3 года без права въезда в крупные города. Однако он уже в 1987-м вернулся на жительство в Москву. Перестройка.

Перестройка стала трамплином в жизни Ковалева. Бывший зэк и диссидент превратился в депутата Верховного Совета, потом в депутата Госдумы. Но, самое главное, стал "совестью" нации – уполномоченным по правам человека и председателем Комиссии по правам человека при Президенте России Борисе Ельцине. И вот тут он действительно развернулся и получил известность своей "правозащитной" активностью.

Он возмущался, когда ему говорили, что в число его подзащитных "русские никогда не входили". Был, как минимум, один случай – Ковалёв выступил в защиту известного "вора в законе" Иванькова (Япончика), требуя для него условно-досрочного освобождения. Зато во всех остальных случаях и эпизодах он активно стоял на позициях тех, кто русских угнетал и уничтожал.

Во время Первой Чеченской именно Ковалёв, сидя в бункере Джохара Дудаева уговаривал солдат российской армии сдаваться, под его могучие гарантии, обещая скорейший возврат домой. Тех два с лишим десятка несчастных, что ему поверили, ждала в чеченском плену мучительная смерть, в том числе, через обезглавливание.

Многие сейчас припоминают его участие в освобождении заложников в Будённовске, когда он добровольно стал заложником Басаева и его боевиков. Но, вполне вероятно, стоит признать, что он это сделал не столько в заботе о беременных заложницах, сколько о банде Басаева, чтобы того беспрепятственно выпустили. Он ведь и по поводу освобождения заложников в "Норд-Осте" высказался так, что за такую "правозащитную" позицию судить было впору: "Мне не нравится и то, как поступили с террористами при захвате Норд-Оста. Как же можно было … поубивать всех? Даже если и было опасение, что кто-нибудь, очнувшись, нажмёт кнопку, ведь там было много людей, у которых никаких поясов камикадзе не было". В этих словах нет никакой заботы о судьбе заложников, зато много боли и волнений за судьбу террористов.

Впрочем, и неудивительно. Последовательный либерал, он сначала был членом "Демвыбора России", потом отказался вступать в СПС, но от депутатского мандата этой фракции не отказался, а затем вступил в "Яблоко". И все время выступал против России. В 2008-м он осудил позицию России за защиту Южной Осетии, в 2014-м осудил Россию за Крым, в 2016-м заявил, будучи участником антироссийского форума во Львове: "Необходимо понять, что Россия – это угроза всему миру". Зато симпатизировал все тому же Басаеву, называя его "современным Робин Гудом с гранатомётом", и был удостоен множества государственных наград, только не российских, а тех государств, которые четко стоят на антироссийских позициях: Литвы, Польши, Эстонии, стал даже офицером французского ордена Почётного легиона. Но особняком здесь стоит пожалованный1 лично Джохаром Дудаевым в 1996-м году орден "Рыцарь чести". И было за что. Ведь даже Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками Сергей Ковалев умудрился осудить. Мол, по приговору этого "суда победителей над побеждёнными" вздернули "людей, многие из которых поступали строго в соответствии с законами своей страны".

Я — антипатриот. Я очень не люблю того, что называют патриотизмом, и считаю это общественно вредной идеей, - откровенно высказался он про себя в 2005-м. И все своей деятельностью и до этого и после того, вплоть до самой смерти никому не дал усомниться, что он антипатриот.

Сергей Ковалёв умер. Сожалений нет.