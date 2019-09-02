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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

02 сентября 2019, 14:09  •  21 • Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.

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