«Умер после короткой болезни»: Семья Кофи Аннана подтвердила его смерть

В субботу, 18 августа, скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан. Информацию об этом подтвердили его семья и фонд, названный в его честь.

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан скончался сегодня, 18 августа. Информацию о его смерти подтвердили семья экс-генсека и фонд, названный его именем.

В своем Twitter международная организация «с глубоким прискорбием» сообщила, что Аннан умер «после короткой болезни». Однако чем именно болел 80-летний Кофи Аннан, не указывается.

Он был одним из блестящих дипломатов на мировой арене. О высокой оценке его деятельности говорит и тот факт, что он занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1997 по 2006 год. А в 2001 году он получил Нобелевскую премию мира за вклад в этой сфере.

Как указывает в своем заявлении Фонд Кофи Аннана, это был «глобальный государственный деятель, глубокий приверженец интернационализма, который на протяжении всей своей жизни боролся за мир и справедливость на Земле».

После ухода с поста генсекретаря Аннан был назначен спецпосланником ООН в Сирии и приложил немало усилий к поиску мирного урегулирования конфликта в стране.