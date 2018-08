«Умер после короткой болезни»: Семья Кофи Аннана подтвердила его смерть

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан скончался сегодня, 18 августа. Информацию о его смерти подтвердили семья экс-генсека и фонд, названный его именем.

В своем Twitter международная организация «с глубоким прискорбием» сообщила, что Аннан умер «после короткой болезни». Однако чем именно болел 80-летний Кофи Аннан, не указывается.

Он был одним из блестящих дипломатов на мировой арене. О высокой оценке его деятельности говорит и тот факт, что он занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1997 по 2006 год. А в 2001 году он получил Нобелевскую премию мира за вклад в этой сфере.

Как указывает в своем заявлении Фонд Кофи Аннана, это был «глобальный государственный деятель, глубокий приверженец интернационализма, который на протяжении всей своей жизни боролся за мир и справедливость на Земле».

После ухода с поста генсекретаря Аннан был назначен спецпосланником ООН в Сирии и приложил немало усилий к поиску мирного урегулирования конфликта в стране.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ