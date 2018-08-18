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«Умер после короткой болезни»: Семья Кофи Аннана подтвердила его смерть
18 августа 2018, 17:39 • 49 • Политика
В субботу, 18 августа, скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан. Информацию об этом подтвердили его семья и фонд, названный в его честь.
Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан скончался сегодня, 18 августа. Информацию о его смерти подтвердили семья экс-генсека и фонд, названный его именем.
В своем Twitter международная организация «с глубоким прискорбием» сообщила, что Аннан умер «после короткой болезни». Однако чем именно болел 80-летний Кофи Аннан, не указывается.
Он был одним из блестящих дипломатов на мировой арене. О высокой оценке его деятельности говорит и тот факт, что он занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1997 по 2006 год. А в 2001 году он получил Нобелевскую премию мира за вклад в этой сфере.
Как указывает в своем заявлении Фонд Кофи Аннана, это был «глобальный государственный деятель, глубокий приверженец интернационализма, который на протяжении всей своей жизни боролся за мир и справедливость на Земле».
После ухода с поста генсекретаря Аннан был назначен спецпосланником ООН в Сирии и приложил немало усилий к поиску мирного урегулирования конфликта в стране.
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