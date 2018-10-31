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Умер народный артист Украины Эдуард Митницкий
31 октября 2018, 16:10 • 82 • Украина
В Киеве в возрасте 87 лет умер народный артист Украины и художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий.
©teatre.com.ua
Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление театра.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером», — говорится в заявлении.
30 октября стало известно о смерти советского и украинского художника-мультипликатора, режиссёра и сценариста Давида Черкасского.
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