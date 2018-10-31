Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин не поедет на конференцию по Ливии, но Россию представят достойно - Песков
В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения
Идем ко дну: в экономике все тенденции крайне негативны
Русофобия терпит фиаско: Лавров заявил о сплочении соотечественников за рубежом
Главная / Украина

Умер народный артист Украины Эдуард Митницкий

31 октября 2018, 16:10  •  82 • Украина
В Киеве в возрасте 87 лет умер народный артист Украины и художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий.
 
©teatre.com.ua
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление театра.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером», — говорится в заявлении.

30 октября стало известно о смерти советского и украинского художника-мультипликатора, режиссёра и сценариста Давида Черкасского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 17:24
Эксперт оценил заявление Тимошенко о референдуме по вступлению в НАТО
31 октября 2018, 09:39
Жена старпома «Норда» узнала о его освобождении из программы новостей
31 октября 2018, 12:54
В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения

30 октября 2018, 23:54
Украинский омбудсмен сообщила о дальнейшей судьбе капитана «Норда»
31 октября 2018, 12:54
На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
30 октября 2018, 17:24
Экипаж задержанного судна «Норд» обменяли на украинских моряков
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российски...
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
31 октября 2018, 09:54
Небензя пристыдил коллег по Совбезу ООН за попустительство на Украине словами Пушкина
31 октября 2018, 09:54
Порошенко отказался «сдать суверенитет» в обмен на газ из России
31 октября 2018, 00:09
«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниями Тим...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.