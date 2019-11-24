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Умер народный артист Украины Давид Бабаев
24 ноября 2019, 18:54 • 118 • Украина
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
© kino-teatr.ru
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление актёра Вячеслава Василюка в Facebook.
«Умер Давид Бабаев… Светлая память…» — говорится в сообщении.
Бабаев сыграл в более 70 спектаклях Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, а также исполнил свыше 40 ролей в кино.
29 июня в возрасте 98 лет умерла народная артистка Украины, почётный гражданин города Одессы Евгения Дембская.
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