Умер мэр Харькова Геннадий Кернес • 186 • Украина

Геннадий Кернес, занимавший пост мэра Харькова с 2010 года и переизбранный на эту должность в октябре текущего года, скончался в ночь на 17 декабря на 62 году жизни.



Об этом на своей странице в соцсети сообщил его близкий друг — бизнесмен Павел Фукс.



Он уточнил, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, давшие «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».



При этом ранее соратники Кернеса утверждали, что он идёт на поправку и в конце декабря уже появится в городе.



Как сообщала «Русская Весна», Кернес был экстренно госпитализирован в Харькове в сентябре 2020 года, а затем перевезён на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).



Во время своего пребывания на лечении в Германии Кернес заочно баллотировался на пост харьковского городского головы и победил на выборах. При этом фотографий из больницы за всё время нахождения там политика было немного.



В некоторых СМИ появлялась информация о том, что Кернес перенёс инсульт, в то же время его сын сообщал, что у него имеются осложнения с лёгкими от коронавируса из-за ранее полученного пулевого ранения.



На прошедшем заседании городского совета Харькова Кернес без своего личного присутствия и принятия присяги официально вступил в должность мэра — для этого нашли лазейку с записью в трудовой книжке. Харьковчан при этом периодически заверяли, что мэр вот-вот вернётся в город.

Геннадий Кернес, занимавший пост мэра Харькова с 2010 года и переизбранный на эту должность в октябре текущего года, скончался в ночь на 17 декабря на 62 году жизни.Об этом на своей странице в соцсети сообщил его близкий друг — бизнесмен Павел Фукс.Он уточнил, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, давшие «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».При этом ранее соратники Кернеса утверждали, что он идёт на поправку и в конце декабря уже появится в городе.Как сообщала «Русская Весна», Кернес был экстренно госпитализирован в Харькове в сентябре 2020 года, а затем перевезён на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).Во время своего пребывания на лечении в Германии Кернес заочно баллотировался на пост харьковского городского головы и победил на выборах. При этом фотографий из больницы за всё время нахождения там политика было немного.В некоторых СМИ появлялась информация о том, что Кернес перенёс инсульт, в то же время его сын сообщал, что у него имеются осложнения с лёгкими от коронавируса из-за ранее полученного пулевого ранения.На прошедшем заседании городского совета Харькова Кернес без своего личного присутствия и принятия присяги официально вступил в должность мэра — для этого нашли лазейку с записью в трудовой книжке. Харьковчан при этом периодически заверяли, что мэр вот-вот вернётся в город. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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