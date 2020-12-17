Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит ...
Главная / Украина

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

17 декабря 2020, 16:20  •  186 • Украина

Геннадий Кернес, занимавший пост мэра Харькова с 2010 года и переизбранный на эту должность в октябре текущего года, скончался в ночь на 17 декабря на 62 году жизни.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил его близкий друг — бизнесмен Павел Фукс.

Он уточнил, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, давшие «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».

При этом ранее соратники Кернеса утверждали, что он идёт на поправку и в конце декабря уже появится в городе.

Как сообщала «Русская Весна», Кернес был экстренно госпитализирован в Харькове в сентябре 2020 года, а затем перевезён на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).

Во время своего пребывания на лечении в Германии Кернес заочно баллотировался на пост харьковского городского головы и победил на выборах. При этом фотографий из больницы за всё время нахождения там политика было немного.

В некоторых СМИ появлялась информация о том, что Кернес перенёс инсульт, в то же время его сын сообщал, что у него имеются осложнения с лёгкими от коронавируса из-за ранее полученного пулевого ранения.

На прошедшем заседании городского совета Харькова Кернес без своего личного присутствия и принятия присяги официально вступил в должность мэра — для этого нашли лазейку с записью в трудовой книжке. Харьковчан при этом периодически заверяли, что мэр вот-вот вернётся в город.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 06:15
Киев ударит под Новый Год
17 декабря 2020, 04:25
Бигборды позора
17 декабря 2020, 04:25
Закон бумеранга никто не отменял
17 декабря 2020, 04:25
Аппетиты «титульного» Киева
17 декабря 2020, 13:35
Риелтор рассказал, сколько сегодня может стоить недвижимость Зеленского в Крыму
17 декабря 2020, 00:45
«Лакеи посла США пойдут на всё»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
13 декабря 2020, 13:20
На Украине раскрыли тайный сигнал Москвы Зеленскому
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
14 декабря 2020, 12:15
Распад продолжится: Украина упустила шанс сохранить границы в постсоветском виде
14 декабря 2020, 10:25
Украина может вернуться к границам 17 века
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.