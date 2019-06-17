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Умер генерал КГБ, высылавший Бродского и Солженицына

17 июня 2019, 16:24  •  74 • В России

Конечно, для большинства из тех, кто слышал о генерале армии Филиппе Бобкове, он ассоциировался с должностью руководителя 5 управления КГБ СССР, которое занималось противодействием «идеологической экспансии» Запада. И боролось с аполитичностью, нигилизмом, диссидентами и антисоветчиками. В сферу его управления входили и предотвращение массовых беспорядков и межнациональных конфликтов. Но запомнился он в первую очередь непримиримой борьбой с инакомыслием.

Филипп Бобков имел отношение к высылке из СССР Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской. В своих мемуарах он признавал, что в случае с ссылкой академика Сахарова он все-таки погорячился. А вот о Солженицыне он был невысокого мнения.

- Это серьёзный провал Твардовского (главный редактор журнала «Новый мир», который, напечатал «Один день Ивана Денисовича»), - говорил генерал Бобков в интервью «КП». - Мы потом на эту тему с ним разговаривали. И он сам говорил: «Если бы вы знали, как я переживаю это дело». Он же его напечатал первым. А что там было печатать? Подумаешь, защитник прав человека нашелся. Но он его напечатал. И пошёл Солженицын. Не напечатал бы, кто бы его знал, этого Солженицына?! И какой он художник слова… Сравните, как следует, с настоящими писателями и сделайте вывод! А Твардовский его напечатал и потом каялся.

Между тем, должность главного борца с антисоветчиной досталась Филиппу Денисовичу не сразу. Он прошел все ступени, начиная с добровольца Великой Отечественной - на войну он попал, приписав себе возраст. А после победы был направлен в Ленинградскую школу СМЕРШ, откуда и начался его путь чекиста с должности помощника оперуполномоченного. А работая в контрразведке КГБ, к примеру, организовывал пресс-конференции Юрия Гагарина в западных странах. Кстати, именно Бобков дал фото первого космонавта в мире иностранным журналистам. Тогда ее не было даже в ТАСС.

Но, безусловно, период его руководства 5-м управлением КГБ был самым важным в карьере. Ведь помимо преследования диссидентов, он, к примеру, занимался урегулированием армяно-азербайджанских и грузино-абхазских отношений, проблемы крымских татар, немцев Поволжья в 60-70-е годы прошлого века. Руководил расследованием взрывов в Москве, устроенных армянскими террористами... Во главе этого управления он простоял с 1969 по 1983 год, когда ушел на повышение - заместителем, а затем и первым заместителем председателя КГБ.

После распада СССР, по иронии судьбы, Бобков стал сотрудничать с теми, с кем боролся многие десятилетия. С 1992 по 2001 год он возглавлял аналитическое управление холдинга АО Группа «Мост», принадлежащего Владимиру Гусинскому: «Потому что деваться было некуда», - признавался он позже.

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