Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

73-летнего Мешкова, перенесшего инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

"Папа сегодня скончался в больнице", - сказала Мешкова.

Она также сообщила, что Юрий Мешков хотел быть похороненным в Крыму. "Он всех своих родных просил похоронить его в Крыму", - сказала Мешкова, уточнив, что на новом кладбище в Симферополе есть выкупленное место, однако она не знает, как организовать транспортировку тела в республику.

По мнению Мешковой, перед возвращением в Россию турецкие врачи не обеспечили ее отцу необходимое лечение.

"Причина смерти - двустороннее воспаление легких, но вскрытие еще не делали. В Турции не было должного ухода за ним, не было профилактики застоев в легких и пролежней. Пошли застойные явления, плюс давали сильнейшие антибиотики, которые не практикуются в России, они выжгли всю флору", - сказала она. Мешкова отметила, что "со стороны инсульта были улучшения" - Юрий Мешков даже старался общаться. "Мы не были готовы, что он так быстро от нас уйдет. <…> Наши врачи сделали все возможное", - добавила собеседница агентства.

Юрия Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен.

В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция республики. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.



В новость были внесены изменения (14:16 мск) - добавлена информация о желании Мешкова быть похороненным на полуострове