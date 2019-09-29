Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров завершил программу на ГА ООН: "невизы" США, беседа с Зеленским и Грузия
В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
Самоограничения: почему в бундестаге вновь подняли вопрос о снятии санкций ЕС с ...
Главная / Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

29 сентября 2019, 16:09  •  56 • Политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

73-летнего Мешкова, перенесшего инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

"Папа сегодня скончался в больнице", - сказала Мешкова.

Она также сообщила, что Юрий Мешков хотел быть похороненным в Крыму. "Он всех своих родных просил похоронить его в Крыму", - сказала Мешкова, уточнив, что на новом кладбище в Симферополе есть выкупленное место, однако она не знает, как организовать транспортировку тела в республику.

По мнению Мешковой, перед возвращением в Россию турецкие врачи не обеспечили ее отцу необходимое лечение.

"Причина смерти - двустороннее воспаление легких, но вскрытие еще не делали. В Турции не было должного ухода за ним, не было профилактики застоев в легких и пролежней. Пошли застойные явления, плюс давали сильнейшие антибиотики, которые не практикуются в России, они выжгли всю флору", - сказала она. Мешкова отметила, что "со стороны инсульта были улучшения" - Юрий Мешков даже старался общаться. "Мы не были готовы, что он так быстро от нас уйдет. <…> Наши врачи сделали все возможное", - добавила собеседница агентства.

Юрия Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен.

В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция республики. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

В новость были внесены изменения (14:16 мск) - добавлена информация о желании Мешкова быть похороненным на полуострове

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
28 сентября 2019, 20:39
Слуцкий рассказал об ответных мерах России после недопуска части делегации на ГА ООН
29 сентября 2019, 09:39
МИД РФ в ответ послу США напомнил, что в делах Бута, Ярошенко и Бутиной нет доказательств
28 сентября 2019, 17:24
Косачев сомневается, что Трамп не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ на ГА ООН
28 сентября 2019, 22:39
В Госдуме ответили на слова Зурабишвили о диалоге Грузии и России
29 сентября 2019, 16:09
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
28 сентября 2019, 22:39
Пушков оценил прозвучавшие в бундестаге призывы ослабить санкции против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2019, 15:39
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга
24 сентября 2019, 11:24
На пути «Северного потока – 2» осталась только Дания. Но и у неё не осталось выбора
27 сентября 2019, 23:39
В Минфине Украины назвали размер госдолга
24 сентября 2019, 14:39
Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии с малайзийским "Боингом"
26 сентября 2019, 03:54
Как Зеленский лебезил перед Трампом
23 сентября 2019, 02:54
Единую Россию приказано ликвидировать?
26 сентября 2019, 20:09
Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.