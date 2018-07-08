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Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко
08 июля 2018, 00:24 • 90 • Украина
Украинский политик, правозащитник, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
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«Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за её свободу и независимость», — написал он в Facebook.
В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко, выражая соболезнования в связи с кончиной политика, назвал его символом несокрушимости украинского духа.
Лукьяненко стал одним из основателей Украинской Хельсинкской группы. Он был депутатом Верховной рады нескольких созывов, в 1991 году участвовал в президентских выборах.
В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины.
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