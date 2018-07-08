Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко

Украинский политик, правозащитник, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за её свободу и независимость», — написал он в Facebook.

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко, выражая соболезнования в связи с кончиной политика, назвал его символом несокрушимости украинского духа.

Лукьяненко стал одним из основателей Украинской Хельсинкской группы. Он был депутатом Верховной рады нескольких созывов, в 1991 году участвовал в президентских выборах.

В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины.