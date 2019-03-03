Умер актёр Сергей Романюк

Народный артист Украины актёр Сергей Романюк умер на 66-м году жизни.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«До глубины души задело известие о смерти актёра Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов», — написал Марцинкив в Facebook.

Романюк многие годы работал в театре, снимался в кино. Он известен ролями в таких фильмах, как «Роксолана», «День рождения Буржуя», «Мамай», «Возвращение Мухтара — 2».

Ранее стало известно, что украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк умер на 67-м году жизни.

Кроме того, НСН передавала, что в американском Сан-Диего скончался одесский сатирик Семён Лившин.