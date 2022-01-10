Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
Главная / В России

Умер 741 человек: в России выявлено 15 830 новых случаев коронавируса

10 января 2022, 19:00  •  23 • В России
В России за минувшие сутки было выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время в стране полностью выздоровели 19 890 человек, 741 пациент скончался. Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что после новогодних праздников в России возможен рост числа случаев инфицирования COVID-19. В ведомстве также рассказали о постковидном синдроме, который может наблюдаться у некоторых переболевших коронавирусом.
 
Legion-Media © Nikolay Vinokurov
 

В России за минувшие сутки было выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время в стране полностью выздоровели 19 890 человек, 741 пациент скончался.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419) и Московской области (1197).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 666 679. С начала пандемии в России вылечились 9 706 802 человека, 316 904 пациента с коронавирусом умерли.

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки госпитализированы 708 человек, на ИВЛ находятся 456 пациентов.

10 января Минздрав Оренбургской области сообщил, что в регионе был выявлен первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». 

«При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом «омикрон», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что данный вариант COVID-19 был обнаружен у женщины, вернувшейся из Египта.  С 4 января она и её семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под наблюдением медиков. 

«Клинических проявлений у пациентки нет, так как она прошла полный курс вакцинации», — рассказали в ведомстве.

В Нижегородской области первую заразившуюся омикрон-штаммом пациентку выписали из больницы.

«Карантин ей соблюдать не нужно. Все контактирующие с ней лица также проходили ПЦР-тестирование, результаты отрицательные, заболевших и госпитализированных нет», — сообщили в региональном минздраве.

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что к окончанию новогодних выходных в России возможен рост числа случаев COVID-19.

«Может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — цитирует его РИА Новости.

  • © AP Photo/Pavel Golovkin

Помимо этого, в Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме, который может наблюдаться у некоторых переболевших коронавирусом.

В ведомстве пояснили, что постковидный синдром — это комплекс симптомов, которые беспокоят человека после перенесённого COVID-19, когда уже нет вируса и острых проявлений инфекции или её осложнений и завершён основной курс лечения, но пациент всё ещё не чувствует себя здоровым.

Такой диагноз врачи ставят только пациентам, не имеющим других заболеваний, которые могли бы вызвать нарушения. Чаще всего перенёсших коронавирус беспокоят одышка, нарушение обоняния и вкуса, повышенная утомляемость, раздражительность и расстройство пищеварения. В большинстве случаев симптомы проявляются у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

При этом у людей, вакцинированных от коронавируса, постковидный синдром менее выражен, он возникает гораздо реже и заканчивается намного быстрее.

«Коронавирус наиболее сильно действует на лёгкие, сердце, сосуды и нервную систему. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности), ухудшается пищеварение, снижается активность иммунитета», — заметили в ведомстве.

Продолжительность постковидного синдрома может составлять до полугода и более.

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, в свою очередь, отметила, что наибольшее распространение COVID-19 наблюдаются среди детей.

«Среди детей — и именно в группах невакцинированных — мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжёлое течение заболевания», — заявила она.

Как отмечал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пандемия коронавируса закончится в случае вакцинации 70% населения в течение шести месяцев.

«Если 70% населения привьём за шесть месяцев, то пандемия закончится. Потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — разъяснил учёный.

В свою очередь, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Sky News высказал мнение, что конец пандемии «не за горами», однако ближайшие три месяца будут сложными из-за вероятности новых всплесков заболеваемости, связанных в том числе с появлением новых штаммов. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



23
Источник
Похожие новости
04 января 2022, 18:55
«Нужно готовиться к быстрым и внезапным изменениям»: синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники
05 января 2022, 11:15
Легенды Бутырского замка: одной из самых знаменитых тюрем России исполнилось 250 лет
05 января 2022, 18:15
«Отбывать в самых суровых условиях»: Володин выступил за принятие закона о пожизненном заключении для педофилов
10 января 2022, 09:40
«Наелись от души»: почему Рунет теряет интерес к ФБК и Навальному
10 января 2022, 00:20
Арктическая миссия: как противолодочные самолёты Ту-142 обеспечивают стратегическую безопасность России
06 января 2022, 12:20
«Наша задача, чтобы он не умер на улице, не околел зимой»: как сейчас помогают бездомным и что стоит поменять
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украи...
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
07 января 2022, 00:05
Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"
06 января 2022, 22:20
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
06 января 2022, 14:45
"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
04 января 2022, 22:30
Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.