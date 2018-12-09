Ума Турман поднялась на баррикады французского майдана в Париже

К протестующих ″желтым жилетам″ на баррикадах в Париже присоединилась и звезда голливудских боевиков актриса Ума Турман. На своей странице в соцсети она опубликовала снимок из столицы Франции, подписав его ″Париж сегодня″.

″Париж сегодня. Повсюду дымовые шашки и спецназ″ - такое сообщение появилось на официальной странице звезды голливудских боевиков актрисы Умы Турман в "Инстаграме".

Судя по кадру, позирует актриса где-то на площади Святого Августина французской столицы. Стоит она прямо в центре протестующих - фото сделано на фоне "желтых жилетов".

И, судя по откликам на ее странице, поступок актрисы, приехавшей поддержать французский майдан, вызвало сильное удивление.