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Ума Турман поднялась на баррикады французского майдана в Париже

09 декабря 2018, 13:09  •  182 • Политика
К протестующих ″желтым жилетам″ на баррикадах в Париже присоединилась и звезда голливудских боевиков актриса Ума Турман. На своей странице в соцсети она опубликовала снимок из столицы Франции, подписав его ″Париж сегодня″.
″Париж сегодня. Повсюду дымовые шашки и спецназ″ - такое сообщение появилось на официальной странице звезды голливудских боевиков актрисы Умы Турман в "Инстаграме".
Судя по кадру, позирует актриса где-то на площади Святого Августина французской столицы. Стоит она прямо в центре протестующих - фото сделано на фоне "желтых жилетов".
И, судя по откликам на ее странице, поступок актрисы, приехавшей поддержать французский майдан, вызвало сильное удивление.
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Paris, today. Smoke bombs and riot police coming in.
Публикация от Uma Thurman (@umathurman)

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