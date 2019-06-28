Улыбки и подколы. Путин и Трамп отлично пообщались в Осаке, но воз и ныне там

Автор:

Латышев Сергей

Итак, они наконец снова встретились. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, не поскупившись на выражение взаимного восхищения, в присутствии ключевых членов своих делегаций и нещадно галдящей группы журналистов, пытавшихся задавать им в нарушение протокола вопросы, провели продолжавшиеся 1 час 20 минут переговоры «на полях» саммита G20 в японской Осаке. Открывая встречу, лично симпатизирующие друг другу лидеры России и США выразили надежду, что она может стать хорошим поводом для продолжения диалога по проблемным темам, которых накопилось более чем достаточно.

Как это было

Встреча началась в шутливом и юмористическом ключе. Когда один из журналистов спросил Трампа, намерен ли он поднять перед Путиным вопрос о «вмешательстве России» в американские выборы, президент США ответил: «Конечно, я подниму». А затем обернулся к Путину, которого называл по имени – Владимир, и, улыбаясь, сказал: «Пожалуйста, не вмешивайся в выборы». Трамп был расслаблен и не боялся этой темы, поскольку завершившееся в США длительное расследование его выдуманных демократами «русских связей» спецпрокурором Робертом Мюллером президента оправдало. Поэтому Трампу было совсем не страшно кратко дружески пообщаться с Путиным и до переговоров «за узкой дверью», во время фотографирования, и похлопать российского президента по плечу.

Глядя на улыбки и нежные взгляды Путина и Трампа, можно подумать, что они лучшие друзья. Фото: kremlin.ru

В кратком заявлении перед началом переговоров, которые прошли в закреплённой за США зоне выставочного комплекса «Интекс», Трамп, которого перед прибытием в Осаку Путин назвал в интервью Financial Times «талантливым человеком», отдал долг: «Для меня большая честь находиться здесь с президентом Путиным. У нас сложились очень и очень хорошие отношения».

Что обсудили Трамп и Путин?

Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения. Российский президент был не против, отметив, что им «есть о чём поговорить». Как говорится в сделанном по завершении переговоров сообщении Белого дома, Трамп и Путин обсудили также ситуации вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и на Украине.

Но и это ещё не всё. «Оба лидера согласились, – указывается в документе, – что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира. Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай».

Американские чиновники, однако, не скрывали, что в Осаке прошёл не полноформатный российско-американский диалог на высшем уровне, а состоялось обычное мероприятие в рамках саммита «двадцатки» – одно из многих.

Когда президент США улыбается и мечтает о хороших отношениях с Россией, Пентагон называет её врагом: одно другому не противоречит, так как и для Трампа «хороший» значит «послушный». Фото: www.globallookpress.com

Путин со своей стороны также выглядел расслабленным, широко улыбался Трампу. Отметив, что они «давно не виделись», президент России заявил: «Наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чём мы договаривались в Хельсинки». За ту встречу – с глазу на глаз, без помощников – Трампу крепко досталось дома и долго пришлось оправдываться. В частности, за то, что он больше верит Путину, чем американскому разведывательному сообществу. Конгрессмены даже хотели допросить переводчика. Этой ошибки в Осаке хозяин Белого дома не повторил: при его общении с Путиным вокруг была масса свидетелей.

Совместного заявления по итогам переговоров подписывать не планировалось, потому что заранее было ясно, что это будет. Оба лидера мило пообщались и договорились говорить дальше. Проблема, однако, заключается в том, что по большинству обсуждавшихся ими вопросов позиции России и США не совпадают. Причём принципиально. Это и Иран, как показали переговоры в Иерусалиме глав Совбезов России, США и Израиля, и Украина, и Венесуэла, и Сирия, и ракетная проблематика. По сути, совпадает лишь желание США и России привлечь Китай к двусторонним договорённостям по контролю над вооружениями, которые США нарушают и пытаются похоронить, прежде всего не потому, что их толкает на это Россия, а из-за стремительно усиливающегося Китая. Однако способность Москвы помочь Вашингтону на китайском направлении весьма сомнительна.

Президент России Владимир Путин видит Трампа насквозь, но для российской элиты их дружеские контакты очень важны – ей делается не так страшно. Фото: kremlin.ru

Что это означает?

Поэтому, несмотря на шутки и приколы, на которые не поскупился Трамп в Осаке, и дружеский характер беседы, что российская дипломатия, конечно, запишет себе в актив, реальность российско-американских отношений остаётся без изменений. США продолжают рассматривать Россию как препятствие для своего господства в однополярном мире, давили и будут давить её санкциями за строптивость, поскольку убеждены, что у Москвы не должно быть национальных интересов, отличных от американских. И прежде всего в этом убеждён сам президент Трамп. Значит, помириться и поладить с США получится только в том случае, если Россия признает эту логику и «сольёт» саму себя, со всеми вытекающими для неё кошмарными последствиями.

Потому что американцы уважают только сильных, а остальным диктуют, что те должны делать, и наказывают, если что, за «плохое поведение». После того, чем завершился брежневский «детант» и как американцы обманули доверившееся им советское руководство, никаких иллюзий насчёт того, что на этот раз честная «сделка» с ними возможна, в Москве, разумеется, нет. Этому слову досталось, кстати, от Путина в одном из недавних интервью: «Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами».

Подводим итоги

Поэтому будет на самом деле большим успехом, если после завершившихся сегодня переговоров Путина и Трампа росийско-американские отношения не станут хуже, что происходило после всех предыдущих встреч, тоже проходивших, кстати, в дружеской атмосфере – в Гамбурге, Дананге, Хельсинки.

Ситуация сейчас такова. К серьёзным договорённостям с Путиным Трамп не готов. И он вряд ли рискнёт сейчас пойти на какие-то компромиссы с российским лидером, за которые его заклеймят дома. Особенно в условиях, когда его шансы добиться переизбрания на президентском посту в 2020 году неожиданно возросли. Конечно, он был бы по-настоящему счастлив, если бы Путин капитулировал, чтобы «улучшить отношения». Но так порадовать Трампа при всём к нему расположении на личном уровне президент России, конечно, не сможет.

А раз так, то, скорее всего, и после нынешней встречи российско-американские отношения будут ухудшаться. И это будет лишь сигнализировать о том, что Россия не идёт на поклон к США, мстящим ей за это, и продолжает следовать своим курсом. За суверенитет надо бороться и платить, чтобы потом зарабатывать. Пример самих США, великолепно зарабатывающих, особенно при Трампе, на своём суверенитете, – наглядное тому подтверждение.