Улыбка Путина и «пожар» в Вашингтоне 2020 года. Какая здесь связь?

Проект «ЗЗ». Иные американские эксперты убеждены: «путинские спецслужбы» имеют в Белом доме «своего парня» и раздувают при его содействии огонь. В 2020 году США охватит «пожар». И недаром пошатнувшееся в своё время состояние Трампа возродили из пепла «иностранные деньги», большая часть которых отчего-то поступила из России и бывших республик СССР.



Репортаж из будущего

В издании «Foreign Policy» была внезапно раскрыта тайна улыбки Путина. На вопрос «Почему улыбается Путин?» («Why Putin Is Smiling») ответил автор одноимённой статьи Майкл Хирш.





Недавно русский министр иностранных дел Сергей Лавров, напоминает автор, посетил Белый дом — и там он, «несомненно, смаковал эту политическую дисфункцию, окружившую его в тот самый день, когда демократы объявили статьи, собранные для импичмента против Дональда Трампа, а республиканцы вопили: «Переворот!»



Хирш тут же добавляет, что реальных доказательств игры Трампа в «маньчжурского кандидата» (ставленника Кремля), конечно же, нет. Но тот же Хирш полагает, что от мысли о том, что Трамп ведёт себя именно так, как хотел бы Кремль, избавиться трудновато. Потому-то спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не устает повторять:



«Все дороги ведут к Путину».



Целую «гору» теорий заговора, обрушившихся на Вашингтон, узрел Хирш. И не только узрел, но и нашёл эту «кучу», эту преграду непреодолимой. И кучу эту, будто сливки, взбили «кремлёвские спецслужбисты».



Демократы, поддерживаемые всем разведывательным сообществом США и особенно ФБР, в один голос твердят, что практически всё вмешательство в политику США исходит от России. Трамп же и его миньоны-республиканцы твердят, что истинный виновник — это Украина. Впрочем, она тоже является «кремлёвской линией», пишет далее автор. ФБР, разумеется, копает и туда. Мистер Рэй, директор этой организации, уже заявил, что у его ведомства «нет информации, свидетельствующей о том, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года».



Что тут поделаешь? Многие наблюдатели сегодня надеются, что американский электорат «сам всё уладит в 2020 году». Директор ФБР уже выступил и призвал американцев «внимательно потреблять информацию, думая об её источниках».



Но не стоит ожидать, что простые избиратели что-то выяснят, если этого не смогут (или не захотят) сделать их представители, критикует Хирш эти пустые надежды.



Пусть Трамп и не русский агент, но он очень близок «к идеальному президенту с точки зрения Кремля», развивает тему аналитик.



Какие ваши доказательства? Пожалуйста! У Хирша целый список.



1. Трамп отказывается критиковать Путина от себя лично.

2. Трамп поддерживает выдумку, которую Путин распространяет об украинском вмешательстве.

3. Трамп постоянно сеет разногласия среди граждан, заставляя западную демократию выглядеть уродливой и неработоспособной.

4. В итоге Трамп подрывает статус одинокой сверхдержавы (и главного соперника Москвы) во всём мире, заключает Хирш.





И что тут делать Путину?



Для русского президента у Хирша списка нет, зато есть цитата из речи уважаемого в США человека:



«Владимиру Путину снова, пожалуй, нужно в Кремле пить шампанское, ведь он пользуется ужасно большой помощью изнутри [т. е. из США], делая как раз то, о чём наше разведывательное сообщество публично предупреждало в январе 2017 года…»



Цель этих действий Москвы — «подорвать либерально-демократический порядок», сформированный на планете «во главе с США».



Сказано всё это Дэвидом Крисом, бывшим помощником генерального прокурора США.



Далее автор статьи пишет:



«Таким образом, Трамп — это мечта Путина, старого полковника КГБ, который, надо полагать, прикидывает, что это может стать звёздным часом для его спецслужб».



А вот и ещё доказательства. Скотт Хортон, адвокат по правам человека, кое-что знает о Путине:



«Путин хотел, чтобы Трампа избрали в 2016 году, и хочет, чтобы он был переизбран в 2020 году, но это не значит, что он хочет, чтобы могущественный президент Трамп управлял Америкой».



По мнению юриста, Путин хочет обратного:



«Как раз наоборот. Поддержка Трампа обусловливалась анализом Кремля: там предположили в своё время, что он [Трамп] восприимчив к российским интересам (Крым, Украина, Северная Корея, демонтаж НАТО, ослабление Европейского союза) и был бы капризничающим лидером, но не объединяющей фигурой».



Адвокат Хортон, указывается в статье, много лет изучал кремлёвские подходы, представляя интересы клиентов из бывших советских республик.



Как полагает этот юрист, с точки зрения Кремля ситуация оптимальна, когда Трамп контролирует ситуацию, но при этом слаб и подвергается угрозе внутренних раздоров. Стало быть, «продавливание импичмента — это прекрасно». Идеалом же стала бы «гражданская война в Америке»: ведь именно её «постоянно предвещают российские пропагандистские агентства».



Как считает Хирш, всё это «гарантирует», что политика США будет связана «в узлы заговора» вплоть до дня голосования 2020 года.



«Без сомнения, к радости Путина, сторонники Трампа продолжают кормить зверя заговора на Украине, чему способствует странный ассортимент таинственных игроков, которые, кажется, все, сейчас либо в прошлом, обязаны Путину».



В конце статьи Хирш добавляет, что Трамп «финансово обязан России и бывшим советским чиновникам». Эта зависимость проявилась во время его долгой тернистой карьеры в области недвижимости. Согласно прошлогоднему исследованию «Foreign Policy», когда «почти обанкротившийся Трамп стал проклятием для банков США», в возрождении из пепла его состояния сыграли большую роль «иностранные деньги». Большая часть этих денег, указывает Хирш, «поступила в виде инвестиций из России и бывших советских республик». В сентябре 2008 года старший сын президента Дональд Трамп-младший недаром сообщил: «Мы видим много денег, поступающих из России».



Правда, как это почти всегда бывает, не существует «никаких отпечатков пальцев, которые могли бы отследить ход этих денег непосредственно от Путина или Кремля», иронизирует Хирш. Это также порождает недоверие, когда слышишь, что Путин и его спецслужбы якобы всё могли предвидеть и организовали всё, что происходит в Вашингтоне. С другой стороны, они, то есть Путин и его спецслужбы, отлично разбираются в том, как, имея в Белом доме своего парня, запалить костёр.



«И поэтому страна приближается к пожару в 2020 году», — делает последний вывод аналитик.





Европа, твоё слово



В Европе тоже говорят о Путине и его невидимых следах. Нет, там никого пока не пугают отстранением от власти, как в США, но на Путина глядят не отрываясь. Как быть с Россией? Похоже, это один из центральных вопросов для европейских политиков.



Штефан Шохер в газете «Kurier» рассуждает на тему борьбы Европы «с русским медведем». Россия выставлена в роли антагониста ЕС.



Как бороться с великой державой? Взгляды внутри ЕС… расходятся. Об этом пишет герр Шохер.



«Yes, I am happy». Автор говорит, что именно эту фразу В. Путин сказал после встречи с украинским президентом Зеленским в Париже. Почему он счастлив? По мнению автора, Путин «действительно может быть довольным, ведь в ЕС громче, чем когда-либо, размышляют о смягчении антироссийских санкций». Нет, санкции, скорее всего, будут продлены, поспешно добавляет автор статьи, «но вырисовывается тенденция: больше переговоров с Россией, больше диалога, больше вовлечённости…»



"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет

Эксперт по России Герхард Манготт считает это попыткой выйти из трудной ситуации. Но суть проблемы в том, что Европа, по экспертному мнению, «не воспринимается Москвой всерьёз». Эксперты видят это так: европейская политика России направлена на улучшение двусторонних отношений, а вовсе не на сотрудничество с евроинститутами в Брюсселе. «Россия находит ЕС вассалом Соединённых Штатов», — уточняет Манготт.



Манготт не видит альтернативы санкциям, хоть и выступает за диалог.



* * *



Тот политический хаос, что царит в ЕС и США, вероятно, за ближайший год только усилится. К президентским выборам в США все трения между Вашингтоном и Брюсселем обострятся, и все те эксперты, что видят в сеянии раздоров «руку Путина», должны будут выступить по ТВ и громко, с тремя восклицательными знаками крикнуть: «Мы предупреждали!!!»



