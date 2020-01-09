Улыбка на аватарке и "пламя" из головы: Зеленский оказался в неудобном положении после крушения "Боинга"

После трагедии, произошедшей с "Боингом" под Тегераном, в соцсети президента Украины появилась неуместная фотография, на которой Владимир Зеленский запечатлён с улыбкой. Неудачно было расположено и пламя свечи на обложке профиля Facebook первого лица государства: его поместили прямо над головой Зеленского.

"Пресс-службе Владимира Зеленского пришлось в срочном порядке менять фото на аватарке в Facebook. Всё из-за скандала, который разразился после того, как на странице президента появился его снимок с улыбкой и свечой "на голове". Теперь на страничке положенная скорбь. И без улыбки", - написали в Telegram-канале "Выпускайте Кракена".

Украинский "Боинг-737" упал в Иране 8 января. В результате крушения воздушного судна под Тегераном погибло больше 170 человек. Среди них 11 украинцев, остальные иностранцы.

Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады распространило информацию о перегреве одного из двигателей лайнера. РИА ФАН со ссылкой на ресурс Live Report сообщало об американском следе в трагедии. По данным источников среди иранских военных, самолёт мог сбить беспилотник США, который спутал гражданский лайнер с бортом правительства Ирана.

На следующий день после трагедии Совет национальной безопасности и обороны Украины озвучил свои версии крушения "Боинга-737" под Тегераном. Среди них взрыв двигателя из-за технической неисправности, теракт и поражение зенитной ракетой.