Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал? • 114 • Аналитика







Американцы при Трампе используют методы дипломатии, почерпнутые Трампом в бизнесе, хотя напоминают они методы мелкотравчатых братков в кожаных куртках из 90-х годов. Суть проста: ищется «лох», которого нужно «подоить», на него осуществляется «наезд», если он «прогибается», то его начинают «стричь» и «обувать». Если лох оказался не лох и не повелся на примитивные разводки и демонстративное поигрывание "волыной", да еще и показал свою, побольше калибром, то он не лох, а "четкий пацан" и от него надо отстать и искать следующего. Таким вот методом перебора они и действуют. Наехали последовательно на европейских союзников по НАТО — получилось, хотя и частично, потом на Россию и Сирию — не получилось, на КНДР — не получилось, теперь вот на Иран — тоже, похоже, не выйдет. Потом, наверное, найдут что-то вроде Венесуэлы или Кубы — будут их "на слабо" пробовать. Или пойдут по второму-третьему кругу.





И тут вдруг, когда все методы военно-политического давления на КНДР не оправдались, из Пхеньяна вдруг раздаются сигналы о готовности свернуть ракетно-ядерную программу, да еще после успешных пусков МБР и водородного взрыва под полмегатонны. Даже полигон согласились закрыть, забыв упомянуть, что его все равно надо заново рыть — там после водородного (или же с тритиевым усилением ядерного заряда, по иной версии) взрыва, говорят, рухнули штольни. К тому же отказ от дальнейших испытаний может быть временным, либо же у КНДР откуда-то появился нужного объема массив статистики по ядерным испытаниям, чтобы в дальнейшем вести разработки только на субкритических экспериментах и суперкомпьютерном моделировании — как все ядерные державы сейчас. Откуда? Да кто ж знает-то? А кто знает — не скажет. Но на 6 испытаниях статистики однозначно не наберешь, Китаю и 45 не хватало, а французам и более 200.



В США подобную готовность к переговорам восприняли именно так, как должны были — как слабость и готовность к "сливу", то есть выдали желаемое за действительное. А слабого нужно додавливать, это Трамп знает отлично. А подвижки со стороны Пхеньяна восприняты исключительно как победа политики США, результат действия режима санкций, военного и военно-политического давления, которые, мол, напугали руководство КНДР и заставили его капитулировать. В общем, очередная "победа в холодной войне" с последующим нахрапом.



Вот США и начали выставлять к КНДР постоянно растущий набор требований в обмен на достаточно сомнительную идею денуклеаризации Кореи со своей стороны. Ведь вывезенные бомбы В-61 можно всегда и назад вернуть, если хранилища не разрушить, да если и разрушить — можно привезти их временно. Кстати, размещение тактического ядерного оружия в Корее является нарушением Соглашения о прекращении огня в Корее, подписанного после Корейской войны. Там есть запрет на размещение новых типов вооружений, и его США нарушили в 1958г., разместив первые ядерные боеприпасы. КНДР из этого Соглашения вышли лишь 2 года назад.



Да и у США есть еще и другие ядерные вооружения, пусть и относящиеся к СЯС, им нахождение в Корее не нужно для применения по КНДР. А вот уничтоженный ракетно-ядерный потенциал не вернуть быстро. Причем дурачок Болтон пошел дальше и потребовал "ливийского" варианта денуклеаризации КНДР. И тут-то Ким Чен Ын быстро показал свои зубы, объяснив, что "молодой руководитель" не за известную фамилию держит в руках столь непростую страну и ее властную верхушку — династия династией, но слабака там быстро сожрали бы генералы и партийцы, будь он хоть аватарой самого Ким Ир Сена. Кто ответит за дороги



КНДР объявила для начала об отмене намеченных переговоров с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая на уровне правительств. КНДР напомнила, что вовсе не обещала никому отказа от ракетно-ядерного потенциала, а лишь заявила о "стремлении" к денуклеаризации полуострова, что и подтвердила в ходе переговоров с Южной Кореей. И что данный процесс может быть только поэтапным и занять… ну, в общем, очень долгое время, вплоть до "когда рак на горе свистнет". Да и все эти "стремления" — обычный дипломатический треп типа стремления, скажем, к миру во всем мире. Саммит с другой Кореей отменен на основании проведения американо-южнокорейских учений ВВС Max Thunder 18 — они проводятся с 2009 г. В 2018 году в них должны принять участие около 100 боевых самолетов, в том числе 8 истребителей F-22А и стратегические бомбардировщики B-52Н. Правительственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), назвало проводимые учения "репетицией вторжения на Север" и "вопиющим вызовом Пханмунджомской декларации и преднамеренной военной провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове", — говорится в заявлении Пхеньяна. Хотя совсем недавно проводились и более крупные учения ВВС, с 320 самолетами двух стран, и КНДР тогда отнеслись с "пониманием". Да и начавшиеся 1 апреля перенесенные из-за Олимпиады крупные учения наземных сил также не вызвали резкой реакции КНДР тогда. Хотя сначала американцы намекали, что учения Foal Eagle и Key Resolve в этом году могут быть отменены, а потом ничего отменять не стали. Более того, если рассматривать их количественные параметры, так они даже чуть масштабнее учений прошлого года. В 2017 году в них участвовало 320 тысяч военнослужащих. включая 15 тысяч американских, в этом году – 323 тысячи и среди них 23 тысячи американцев, хотя продолжительность, обычно составлявшая 2 месяца, сокращена. И сценарий их также стал менее агрессивным по отношению к КНДР, и исключен тезис об "обезглавливающем ударе". А теперь вот такая реакция на учения ВВС — явно же это просто повод обидеться. Очевидно, что-то из полученного от США по дипломатическим каналам оказалось настолько "непристойным предложением", что Пхеньян показал клыки из-под улыбочки. Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны



16 мая первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван сделал заявление для печати. Там было сказано примерно следующее.



"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын принял стратегическое решение положить конец недоброй истории отношений между КНДР и США, два раза дал аудиенцию госсекретарю США Помпео, нанесшему визит в нашу страну, принял в самом деле важные и великодушные меры для мира и стабильности Корейского полуострова и мира".



Хотя КНДР крайне положительно оценивает намерения Трампа по примирению и прекращению вражды, но страна крайне недовольна агрессивной и глупой риторикой США перед саммитом с КНДР. Ее раздражает риторика ряда официальных лиц американской администрации, в особенности помощника по нацбезопасности Болтона (которого корейцы не так давно обозвали "болтуном", если перевести творчески). "Мы уже давно ясно отметили, кем является Болтон, и сейчас не скрываем антипатию к нему", — говорит замминистра МИД КНДР.



КНДР считает глупыми и унизительные сравнения данной ситуации с Ливией и Ираком, так как КНДР обладает ядерным оружием и средствами доставки, а Ливия была на начальном этапе разработки. И требования пойти на "ливийский вариант" денуклеаризации их не устраивают. Когда сначала требовалось безоговорочно капитулировать, все наработанное сдать, а потом, может, последует милость холопам от графа. КНДР напоминает о печальной судьбе Ливии и Ирака, и никак с ними на одну доску становиться не намерена.



Также КНДР считает глупыми попытки представить саммит как отказ страны от ядерного оружия в каком бы то ни было виде. Хотя и заявляет опять о "приверженности идее" денуклеаризации, а про ракеты вообще ни слова не говорится — их Пхеньян обсуждать и не собирается. Хинди руси ещё долго будут бхай бхай



КНДР считает глупыми попытки подкупить страну разными экономическими преференциями в обмен на сдачу своих позиций, так как КНДР всегда осуществляла развитие за счёт собственных сил и не намерена менять своей политики. Северная Корея обозвала американскую политику "наивной комедией" и обвинила Трампа в том, что тот, следуя в фарватере действий прошлых администраций, рискует все провалить и стать самым неудачливым президентом США.



Также КНДР предлагает США пересмотреть свои подходы, иначе саммит не состоится.



"Если администрация Трампа с искренностью для оздоровления отношений между КНДР и США выйдет на поле саммита глав КНДР и США, это заслужит наш естественный отклик. Но если нас будут загонять в угол и принуждать к отказу от ядерного оружия, то то мы больше не будем интересоваться таким диалогом".



То есть ракетный статус не обсуждается, о нем ни слова нет, ядерный статус можно обсуждать, но отказываться от него не намерены, по крайней мере, если и готовы, то нескоро и когда-то там тогда и поэтапно. И вообще, есть сигналы, что Пхеньян готов прекратить производство новых зарядов, но отказываться от наработанных и собранных не планирует. Да и вряд ли согласится на тотальный контроль своей ядерной оружейной промышленности. А саммит нужен Трампу куда больше, чем Киму. И на военное давление со стороны США Ким чихал — там не ведутся на дешевые разводки Трампа типа "я посылаю три авианосных ударных группы, трясись, пухлик тоталитарный... но они почему-то все пробежали мимо Кореи". А реально в США пока отдают себе отчет в том, чем им грозит даже ограниченный конфликт с КНДР. Который может превратиться в войну с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, КНР, США, не исключено что и РФ и еще ряда стран.



А заявления о стремлении к миру и прочему — всего лишь заявления. Юг и Север между собой договорились лишь об обтекаемой формулировке "стремления к полной денуклеаризации Корейского полуострова", о чём заявлялось уже не раз, начиная с Декларации о денуклеаризации 1991 года — и что, изменилось что-то? КНДР максимум, на что готовы пойти, это на компромиссный путь комплексного урегулирования, который должен включать сохранение КНДР ограниченного и контролируемого ядерного потенциала. А США на это явно не готовы. Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты



И о "прекращении враждебной деятельности и начале широкомасштабного сотрудничества" две Кореи тоже заявляли не раз — в 1991, 2000, 2007 годах, и с США тоже делались подобные заявления еще при Ким Ир Сене. Но каждый раз мешала неурегулированность базового вопроса – о признании КНДР и гарантированном обеспечении мирных условий развития.



Ким Чен Ын разом и обозначил позиции, и успокоил тех, кто мечтал о сдаче КНДР на милость лжепобедителя. Да и поставил в сложное положение Трампа. Которому неизвестно, что делать теперь — то ли Болтона на место ставить, то ли отказываться от саммита самому, то ли идти на уступки Киму. При этом у Трампа сложная ситуация и на других фронтах — и в Сирии, откуда и уйти хочется, и России что-то подпортить, и опасно обострять. И с Ираном, где США пошли на поводу у израильских провокаторов (а сам Трамп — у собственной доченьки и ее зятя), что вызвало рост напряженности в отношениях теперь уже и с ЕС. И с Россией все сложно, и теперь еще и палестино-израильском вопросе. А тут еще Ким Чен Ын не хочет вести себя, как от него ждут в Вашингтоне — как проигравший войну туземный вождь, пришедший с повинной головой на милость победителя.



Есть от чего расстроиться Дональду Трампу и есть над чем подумать. Неожиданно миролюбивое с виду поведение руководства КНДР по ядерному вопросу создало у многих впечатление, что Ким Чен Ын "поддался" и согласен "слить" свою ракетно-ядерную программу. Причем первые, кто так подумал, — сами американцы. Однако, как уже было сказано здесь месяц назад в публикации "Слил" Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу или нет?", КНДР явно не склонна пойти скользкой дорожкой сдачи всех позиций. И на днях этому было получено подтверждение.Американцы при Трампе используют методы дипломатии, почерпнутые Трампом в бизнесе, хотя напоминают они методы мелкотравчатых братков в кожаных куртках из 90-х годов. Суть проста: ищется «лох», которого нужно «подоить», на него осуществляется «наезд», если он «прогибается», то его начинают «стричь» и «обувать». Если лох оказался не лох и не повелся на примитивные разводки и демонстративное поигрывание "волыной", да еще и показал свою, побольше калибром, то он не лох, а "четкий пацан" и от него надо отстать и искать следующего. Таким вот методом перебора они и действуют. Наехали последовательно на европейских союзников по НАТО — получилось, хотя и частично, потом на Россию и Сирию — не получилось, на КНДР — не получилось, теперь вот на Иран — тоже, похоже, не выйдет. Потом, наверное, найдут что-то вроде Венесуэлы или Кубы — будут их "на слабо" пробовать. Или пойдут по второму-третьему кругу.И тут вдруг, когда все методы военно-политического давления на КНДР не оправдались, из Пхеньяна вдруг раздаются сигналы о готовности свернуть ракетно-ядерную программу, да еще после успешных пусков МБР и водородного взрыва под полмегатонны. Даже полигон согласились закрыть, забыв упомянуть, что его все равно надо заново рыть — там после водородного (или же с тритиевым усилением ядерного заряда, по иной версии) взрыва, говорят, рухнули штольни. К тому же отказ от дальнейших испытаний может быть временным, либо же у КНДР откуда-то появился нужного объема массив статистики по ядерным испытаниям, чтобы в дальнейшем вести разработки только на субкритических экспериментах и суперкомпьютерном моделировании — как все ядерные державы сейчас. Откуда? Да кто ж знает-то? А кто знает — не скажет. Но на 6 испытаниях статистики однозначно не наберешь, Китаю и 45 не хватало, а французам и более 200.В США подобную готовность к переговорам восприняли именно так, как должны были — как слабость и готовность к "сливу", то есть выдали желаемое за действительное. А слабого нужно додавливать, это Трамп знает отлично. А подвижки со стороны Пхеньяна восприняты исключительно как победа политики США, результат действия режима санкций, военного и военно-политического давления, которые, мол, напугали руководство КНДР и заставили его капитулировать. В общем, очередная "победа в холодной войне" с последующим нахрапом.Вот США и начали выставлять к КНДР постоянно растущий набор требований в обмен на достаточно сомнительную идею денуклеаризации Кореи со своей стороны. Ведь вывезенные бомбы В-61 можно всегда и назад вернуть, если хранилища не разрушить, да если и разрушить — можно привезти их временно. Кстати, размещение тактического ядерного оружия в Корее является нарушением Соглашения о прекращении огня в Корее, подписанного после Корейской войны. Там есть запрет на размещение новых типов вооружений, и его США нарушили в 1958г., разместив первые ядерные боеприпасы. КНДР из этого Соглашения вышли лишь 2 года назад.Да и у США есть еще и другие ядерные вооружения, пусть и относящиеся к СЯС, им нахождение в Корее не нужно для применения по КНДР. А вот уничтоженный ракетно-ядерный потенциал не вернуть быстро. Причем дурачок Болтон пошел дальше и потребовал "ливийского" варианта денуклеаризации КНДР. И тут-то Ким Чен Ын быстро показал свои зубы, объяснив, что "молодой руководитель" не за известную фамилию держит в руках столь непростую страну и ее властную верхушку — династия династией, но слабака там быстро сожрали бы генералы и партийцы, будь он хоть аватарой самого Ким Ир Сена.КНДР объявила для начала об отмене намеченных переговоров с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая на уровне правительств. КНДР напомнила, что вовсе не обещала никому отказа от ракетно-ядерного потенциала, а лишь заявила о "стремлении" к денуклеаризации полуострова, что и подтвердила в ходе переговоров с Южной Кореей. И что данный процесс может быть только поэтапным и занять… ну, в общем, очень долгое время, вплоть до "когда рак на горе свистнет". Да и все эти "стремления" — обычный дипломатический треп типа стремления, скажем, к миру во всем мире. Саммит с другой Кореей отменен на основании проведения американо-южнокорейских учений ВВС Max Thunder 18 — они проводятся с 2009 г. В 2018 году в них должны принять участие около 100 боевых самолетов, в том числе 8 истребителей F-22А и стратегические бомбардировщики B-52Н. Правительственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), назвало проводимые учения "репетицией вторжения на Север" и "вопиющим вызовом Пханмунджомской декларации и преднамеренной военной провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове", — говорится в заявлении Пхеньяна. Хотя совсем недавно проводились и более крупные учения ВВС, с 320 самолетами двух стран, и КНДР тогда отнеслись с "пониманием". Да и начавшиеся 1 апреля перенесенные из-за Олимпиады крупные учения наземных сил также не вызвали резкой реакции КНДР тогда. Хотя сначала американцы намекали, что учения Foal Eagle и Key Resolve в этом году могут быть отменены, а потом ничего отменять не стали. Более того, если рассматривать их количественные параметры, так они даже чуть масштабнее учений прошлого года. В 2017 году в них участвовало 320 тысяч военнослужащих. включая 15 тысяч американских, в этом году – 323 тысячи и среди них 23 тысячи американцев, хотя продолжительность, обычно составлявшая 2 месяца, сокращена. И сценарий их также стал менее агрессивным по отношению к КНДР, и исключен тезис об "обезглавливающем ударе". А теперь вот такая реакция на учения ВВС — явно же это просто повод обидеться. Очевидно, что-то из полученного от США по дипломатическим каналам оказалось настолько "непристойным предложением", что Пхеньян показал клыки из-под улыбочки.16 мая первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван сделал заявление для печати. Там было сказано примерно следующее.Хотя КНДР крайне положительно оценивает намерения Трампа по примирению и прекращению вражды, но страна крайне недовольна агрессивной и глупой риторикой США перед саммитом с КНДР. Ее раздражает риторика ряда официальных лиц американской администрации, в особенности помощника по нацбезопасности Болтона (которого корейцы не так давно обозвали "болтуном", если перевести творчески). "Мы уже давно ясно отметили, кем является Болтон, и сейчас не скрываем антипатию к нему", — говорит замминистра МИД КНДР.КНДР считает глупыми и унизительные сравнения данной ситуации с Ливией и Ираком, так как КНДР обладает ядерным оружием и средствами доставки, а Ливия была на начальном этапе разработки. И требования пойти на "ливийский вариант" денуклеаризации их не устраивают. Когда сначала требовалось безоговорочно капитулировать, все наработанное сдать, а потом, может, последует милость холопам от графа. КНДР напоминает о печальной судьбе Ливии и Ирака, и никак с ними на одну доску становиться не намерена.Также КНДР считает глупыми попытки представить саммит как отказ страны от ядерного оружия в каком бы то ни было виде. Хотя и заявляет опять о "приверженности идее" денуклеаризации, а про ракеты вообще ни слова не говорится — их Пхеньян обсуждать и не собирается.КНДР считает глупыми попытки подкупить страну разными экономическими преференциями в обмен на сдачу своих позиций, так как КНДР всегда осуществляла развитие за счёт собственных сил и не намерена менять своей политики. Северная Корея обозвала американскую политику "наивной комедией" и обвинила Трампа в том, что тот, следуя в фарватере действий прошлых администраций, рискует все провалить и стать самым неудачливым президентом США.Также КНДР предлагает США пересмотреть свои подходы, иначе саммит не состоится.То есть ракетный статус не обсуждается, о нем ни слова нет, ядерный статус можно обсуждать, но отказываться от него не намерены, по крайней мере, если и готовы, то нескоро и когда-то там тогда и поэтапно. И вообще, есть сигналы, что Пхеньян готов прекратить производство новых зарядов, но отказываться от наработанных и собранных не планирует. Да и вряд ли согласится на тотальный контроль своей ядерной оружейной промышленности. А саммит нужен Трампу куда больше, чем Киму. И на военное давление со стороны США Ким чихал — там не ведутся на дешевые разводки Трампа типа "я посылаю три авианосных ударных группы, трясись, пухлик тоталитарный... но они почему-то все пробежали мимо Кореи". А реально в США пока отдают себе отчет в том, чем им грозит даже ограниченный конфликт с КНДР. Который может превратиться в войну с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, КНР, США, не исключено что и РФ и еще ряда стран.А заявления о стремлении к миру и прочему — всего лишь заявления. Юг и Север между собой договорились лишь об обтекаемой формулировке "стремления к полной денуклеаризации Корейского полуострова", о чём заявлялось уже не раз, начиная с Декларации о денуклеаризации 1991 года — и что, изменилось что-то? КНДР максимум, на что готовы пойти, это на компромиссный путь комплексного урегулирования, который должен включать сохранение КНДР ограниченного и контролируемого ядерного потенциала. А США на это явно не готовы.И о "прекращении враждебной деятельности и начале широкомасштабного сотрудничества" две Кореи тоже заявляли не раз — в 1991, 2000, 2007 годах, и с США тоже делались подобные заявления еще при Ким Ир Сене. Но каждый раз мешала неурегулированность базового вопроса – о признании КНДР и гарантированном обеспечении мирных условий развития.Ким Чен Ын разом и обозначил позиции, и успокоил тех, кто мечтал о сдаче КНДР на милость лжепобедителя. Да и поставил в сложное положение Трампа. Которому неизвестно, что делать теперь — то ли Болтона на место ставить, то ли отказываться от саммита самому, то ли идти на уступки Киму. При этом у Трампа сложная ситуация и на других фронтах — и в Сирии, откуда и уйти хочется, и России что-то подпортить, и опасно обострять. И с Ираном, где США пошли на поводу у израильских провокаторов (а сам Трамп — у собственной доченьки и ее зятя), что вызвало рост напряженности в отношениях теперь уже и с ЕС. И с Россией все сложно, и теперь еще и палестино-израильском вопросе. А тут еще Ким Чен Ын не хочет вести себя, как от него ждут в Вашингтоне — как проигравший войну туземный вождь, пришедший с повинной головой на милость победителя.Есть от чего расстроиться Дональду Трампу и есть над чем подумать. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 114 Источник Похожие новости Путин, указующий Путь Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты Крымский мост. Бомбовый удар с минимальным числом жертв: совет из братской Америки

Кто ответит за дороги Хинди руси ещё долго будут бхай бхай Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны Новости партнеров