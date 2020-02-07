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Ультраправые проводят вылазки у посольства РФ в Токио по случаю "Дня северных территорий"

07 февраля 2020, 08:09  •  70 • Политика

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Группы активистов ультраправых организаций на агитационных автобусах с мощными громкоговорителями проводят шумные вылазки у посольства России в Токио по случаю отмечаемого в пятницу в Японии так называемого Дня северных территорий, как здесь именуют южную часть Курил, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Подступы к посольству охраняют усиленные наряды полиции, среди которых есть и полицейские отряды особого назначения. Они отсекают агитационные автобусы ультраправых, которые оглушают прохожих выкриками "Верните северные территории!" и довоенными милитаристскими маршами. Из громкоговорителей, установленных на их автомобилях, доносятся лозунги, как на японском, так и русском языках. "Отдавайте наши острова!", - по-русски кричат ультраправые, активность которых в центре Токио привела к многочисленным дорожным перекрытиям и затруднению движения транспорта. О каких-либо столкновениях ультраправых с полицией или других инцидентах к настоящему моменту информации не поступало.

В Токио в пятницу также состоится так называемый Общенациональный митинг за возвращение северных территорий. На нем ожидается выступление премьер-министра Синдзо Абэ.

По решению правительства Японии, "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

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