Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова

Киевские эксперты обсудили последние инциденты, связанные с действиями украинских ультраправых в публичной сфере. По их мнению, режим Владимира Зеленского не особо разжигает огонь национализма на Украине, но и не борется с инерцией этого процесса, чутко курируемого «западными партнерами» во главе с США, передает корреспондент ФАН из Киева.

В январе в украинском информполе произошел новый всплеск активности радикальных националистов — тех самых, которых так хотели убрать с глаз долой избиратели Зеленского. Самым громким инцидентом стал снос памятника Ленину в селе Старые Трояны Одесской области. Фото с низложенным Ильичом опубликовал националист-убийца Сергей Стерненко, лишь недавно отпущенный судом из-под домашнего ареста.

Для местных жителей снос памятника стал локальной трагедией. Многие трояновцы высказали свое непонимание, «почему какие-то заезжие люди хозяйничают в их доме». Но ни полиция, ни тем более националисты этого возмущения даже не заметили. Радикалам, которые давно получили «крышу» со стороны западных эмиссаров, на сегодняшней Украине живется не менее уютно и безопасно, чем при экс-президенте Петре Порошенко.

Подтверждением этого стал цикл атак ультраправых на украинцев за их посты в соцсетях. Особенно националисты невзлюбили популярный сервис TikTok. Из-за двух роликов, опубликованных украинскими блогерами, радикалы во главе с тем же Стерненко устроили кампанию травли. Их первой жертвой стала популярная киевская блогерша Таисия Онацкая (Маламан), снимающая ролики под ником di.rubens. Она взбесила нацистов после того, как с ее участием записали блиц-опрос для TikTok на майдане, в самом центре Киева.

21-летней Таисии предлагалось выбрать из двух стран ту, куда ей хотелось бы поехать. В ролике девушка несколько раз отдала предпочтение России, где еще не бывала. Видео стало на Украине вирусным, а нацисты обвинили Таисию в «пропаганде страны-агрессора» и внесли ее в базу сайта «Миротворец». Травлю блогерши возглавил Стерненко. Он назвал ее «паскудой» и призвал своих сторонников «помочь блогерше уехать в Россию». Под давлением радикалов сеть магазинов «Алло» заявила, что отказывается от услуг Таисии, занимавшейся продвижением ее рекламы. Затем с девушкой разорвали контракты еще три торговых бренда.

Другой скандал с участием украинских нацистов разгорелся после того, как две молодые курсантки из Харькова опубликовали в TikTok видео с российским полицейским. Цель ролика — рассказать о плюсах отношений с силовиком. Готовое видео правоохранителя из РФ девушки соединили со своим роликом. Никакого акцента на том, что это российский силовик, там не было и в помине, но радикалы и тут нашли «зраду». Мерзавец Стерненко первым разместил видео в соцсетях и пожаловался на него в полицию. После чего в Сети стали публиковать личные данные девушек. Если их найдут и идентифицируют, то могут исключить из вуза и наложить запрет на будущую профессию.

Кроме блогерши Маламан и курсанток Харьковской академии МВД, за последнее время травле подвергся еще целый ряд жительниц Украины. Это Александра Чистова, которая оскорбила местных нацистов тем, что в своем видеоблоге поздравила россиян с Новым годом. Нашествию нацистских «гоблинов» в соцсетях подверглась Ирина Машкевич, хозяйка ресторана еврейской кухни в Одессе. Она посмела пошутить на тему принудительной украинизации сферы услуг.

Атакам радикальных интернет-троллей подверглась врач Галина Лекунова, которая выразила открытый протест против языковой политики властей. А также ее коллега Ольга Ткаченко, которая после работы ответила на русском языке журналистам, также обратившимся к ней на русском. Двумя другими жертвами интернет-травли стали университетский профессор Евгения Бильченко, раскритиковавшая новое языковое законодательство, и украинский адвокат Татьяна Монтян, защищавшая публициста и политактивиста Руслана Коцабу.

По мнению политологов, украинская практика показала — компании и ведомства предпочитают идти на поводу у националистов, а не защищать своих сотрудников. Это объясняется продуманностью той внутренней политики, которую навязывают Украине американские кураторы — ни один публичный намек на дружбу с Россией не должен остаться без наказания. А все, кто испытывает теплые чувства к соседней стране, должны жить в постоянном страхе.

Как заявил в ходе пресс-конференции в киевском пресс-центре политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, при Зеленском продолжилась та же вакханалия национализма, что и при Порошенко: радикалы крушат, валят, запрещают, что хотят, — ничего не меняется.

«После выборов-2019 все мы надеялись на какие-то перемены в политике. Но в итоге получилась только видимость изменений. Украинские националисты, поджавшие хвост сразу после избрания Зеленского президентом, сейчас не боятся никого и ничего — преследуют инакомыслящих, проводят публичные акции и так далее. И к тому же получают официальное финансирование от госструктур, — отметил Золотарев. — За всем этим стоят наши западные партнеры. Идейным вдохновителем этой политики является Госдеп США — для них принципиально, чтобы Украина была фактором сдерживания России. Для этого надо разорвать все, что связывает нас с РФ, всю идентичность людей. И это, увы, не только памятники. Кто бы мог подумать даже в 2014-м, что у нас начнут шельмовать русскоговорящих, а ведь сегодня добрались и до них. Это целенаправленная, системная политика, курируемая Западом. Спастись от нее поможет только кардинальная смена курса Украины в пользу независимой внутренней и внешней политики, восстановления идентичности граждан».

Политолог отметил: весь происходящий при Зеленском беспредел — это всходы тех «семян ненависти», которые были посеяны при прошлой власти.

«Уверен, что Зеленский абсолютно космически далек от этих проявлений фашизма, пещерного национализма и так далее. Надо отдать ему должное — в отличие от Порошенко, он не разжигает в людях ненависть, не работает на раскол страны. Но маховик национализма действует уже сам по себе, не без некоторой внешней поддержки, — говорит Золотарев. — Это служит элементом позиционирования «псевдопатриотов», начиная от партии «Европейская солидарность» и заканчивая группировками вроде «Нацкорпуса» или С14 (запрещены в РФ). Им же надо чем-то заниматься, показывать, какие они патриоты. Ничего созидательного они сделать не в состоянии, вот и занимаются борьбой с памятниками и русскоязычными».

По мнению Золотарева, страшно представить, что будут учить школьники будущего в учебниках истории о «временах Порошенко — Зеленского».

Сенцов побирается для проекта «Голодомор» «Стоит признать — позитивных моментов за последние годы было немного. И все они какие-то мелкие — вроде упрощения оказания административных услуг, получения бумажки или оформления документов. Стратегически же Украина оказалась в ситуации «четырех Д»: декоммунизация, дебилизация, деградация и деиндустриализация. Политика, которая проводится с 2014-го, разрушительна по отношению к государству. Да, украинская армия стала немножко боеспособнее, солдат кормить стали лучше. Во всем остальном идет жуткая деградация», — подчеркнул аналитик.

Политолог напомнил — вместо Ленина по всей Украине сейчас ставят памятники героям АТО.

«Но нет уверенности, что они простоят столько же, сколько памятники тому же Ленину. Если Украина вернется на естественный путь, то новые власти наверняка запретят ставить памятники героям братоубийственной войны. Все монументы, которые сейчас громоздят власти, будут снесены. Украинцы не воспринимают новую мифологию — многие уже забыли, кто вообще такие «киборги». И далеко не все участники Майдана помнят имена «героев небесной сотни». Потому что навязанную, чуждую идеологию украинцы внутренне отторгают», — заключил Золотарев.

Киевский публицист и блогер Анатолий Ульянов отметил, что травля националистов всегда направлена на тех, кто слабее.

«Во всех украинских историях с «патриотической» травлей видно, что ее жертвами обычно становятся женщины. Нацисты выделяют две группы женщин, которые подлежат преследованиям. Во-первых — это феминистки из Киева, Одессы и Харькова, возраст жертв — от 14 до 19. Во-вторых — это украинские девушки, встречающиеся с парнями «неарийской» внешности, при этом живущие в Николаеве, Одессе и Киеве, — заявил публицист. — На нынешней Украине всегда травят тех, кто слабее — женщин, цыган, темнокожих, трансгендеров и так далее. Казалось бы, это должно вызвать волну возмущения у нашего гражданского общества. Но беда в том, что те, кто сегодня травят украинских женщин и вообще неугодных, — это и есть наше гражданское общество».

Причем, это «новое гражданское общество» на Украине делится на две части, считает эксперт.