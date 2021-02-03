|
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
03 февраля 2021, 18:25 • 248 • Украина
Киевские эксперты обсудили последние инциденты, связанные с действиями украинских ультраправых в публичной сфере. По их мнению, режим Владимира Зеленского не особо разжигает огонь национализма на Украине, но и не борется с инерцией этого процесса, чутко курируемого «западными партнерами» во главе с США, передает корреспондент ФАН из Киева.
В январе в украинском информполе произошел новый всплеск активности радикальных националистов — тех самых, которых так хотели убрать с глаз долой избиратели Зеленского. Самым громким инцидентом стал снос памятника Ленину в селе Старые Трояны Одесской области. Фото с низложенным Ильичом опубликовал националист-убийца Сергей Стерненко, лишь недавно отпущенный судом из-под домашнего ареста.
Для местных жителей снос памятника стал локальной трагедией. Многие трояновцы высказали свое непонимание, «почему какие-то заезжие люди хозяйничают в их доме». Но ни полиция, ни тем более националисты этого возмущения даже не заметили. Радикалам, которые давно получили «крышу» со стороны западных эмиссаров, на сегодняшней Украине живется не менее уютно и безопасно, чем при экс-президенте Петре Порошенко.
Подтверждением этого стал цикл атак ультраправых на украинцев за их посты в соцсетях. Особенно националисты невзлюбили популярный сервис TikTok. Из-за двух роликов, опубликованных украинскими блогерами, радикалы во главе с тем же Стерненко устроили кампанию травли. Их первой жертвой стала популярная киевская блогерша Таисия Онацкая (Маламан), снимающая ролики под ником di.rubens. Она взбесила нацистов после того, как с ее участием записали блиц-опрос для TikTok на майдане, в самом центре Киева.
21-летней Таисии предлагалось выбрать из двух стран ту, куда ей хотелось бы поехать. В ролике девушка несколько раз отдала предпочтение России, где еще не бывала. Видео стало на Украине вирусным, а нацисты обвинили Таисию в «пропаганде страны-агрессора» и внесли ее в базу сайта «Миротворец». Травлю блогерши возглавил Стерненко. Он назвал ее «паскудой» и призвал своих сторонников «помочь блогерше уехать в Россию». Под давлением радикалов сеть магазинов «Алло» заявила, что отказывается от услуг Таисии, занимавшейся продвижением ее рекламы. Затем с девушкой разорвали контракты еще три торговых бренда.
Другой скандал с участием украинских нацистов разгорелся после того, как две молодые курсантки из Харькова опубликовали в TikTok видео с российским полицейским. Цель ролика — рассказать о плюсах отношений с силовиком. Готовое видео правоохранителя из РФ девушки соединили со своим роликом. Никакого акцента на том, что это российский силовик, там не было и в помине, но радикалы и тут нашли «зраду». Мерзавец Стерненко первым разместил видео в соцсетях и пожаловался на него в полицию. После чего в Сети стали публиковать личные данные девушек. Если их найдут и идентифицируют, то могут исключить из вуза и наложить запрет на будущую профессию.
Кроме блогерши Маламан и курсанток Харьковской академии МВД, за последнее время травле подвергся еще целый ряд жительниц Украины. Это Александра Чистова, которая оскорбила местных нацистов тем, что в своем видеоблоге поздравила россиян с Новым годом. Нашествию нацистских «гоблинов» в соцсетях подверглась Ирина Машкевич, хозяйка ресторана еврейской кухни в Одессе. Она посмела пошутить на тему принудительной украинизации сферы услуг.
Атакам радикальных интернет-троллей подверглась врач Галина Лекунова, которая выразила открытый протест против языковой политики властей. А также ее коллега Ольга Ткаченко, которая после работы ответила на русском языке журналистам, также обратившимся к ней на русском. Двумя другими жертвами интернет-травли стали университетский профессор Евгения Бильченко, раскритиковавшая новое языковое законодательство, и украинский адвокат Татьяна Монтян, защищавшая публициста и политактивиста Руслана Коцабу.
По мнению политологов, украинская практика показала — компании и ведомства предпочитают идти на поводу у националистов, а не защищать своих сотрудников. Это объясняется продуманностью той внутренней политики, которую навязывают Украине американские кураторы — ни один публичный намек на дружбу с Россией не должен остаться без наказания. А все, кто испытывает теплые чувства к соседней стране, должны жить в постоянном страхе.
Как заявил в ходе пресс-конференции в киевском пресс-центре политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, при Зеленском продолжилась та же вакханалия национализма, что и при Порошенко: радикалы крушат, валят, запрещают, что хотят, — ничего не меняется.
Политолог отметил: весь происходящий при Зеленском беспредел — это всходы тех «семян ненависти», которые были посеяны при прошлой власти.
По мнению Золотарева, страшно представить, что будут учить школьники будущего в учебниках истории о «временах Порошенко — Зеленского».
Политолог напомнил — вместо Ленина по всей Украине сейчас ставят памятники героям АТО.
Киевский публицист и блогер Анатолий Ульянов отметил, что травля националистов всегда направлена на тех, кто слабее.
Причем, это «новое гражданское общество» на Украине делится на две части, считает эксперт.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
Подпишитесь на нас
Загрузка...
248
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2021, 08:50
|
30 января 2021, 21:50
|
31 января 2021, 18:55
|
02 февраля 2021, 14:55
|
02 февраля 2021, 11:15
|
30 января 2021, 23:40
|
30 января 2021, 04:25