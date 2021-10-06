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Ультиматум Зеленского Путину: В Киеве поставили условие для переговоров
06 октября 2021, 22:10 • 315 • Политика
В Киеве назвали условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным. С заявлением выступил пресс-секретарь президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский согласится на встречу с главой России Владимиром Путиным только при выполнении определённых условий. С таким заявлением выступил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
По его словам, Зеленский готов обсуждать с Путиным предложенную Москвой повестку дня. Но перед этим необходимо, чтобы из русско-украинских отношений исчезли фундаментальные вопросы. Речь идёт о Крыме и Донбассе, а также об украинских заключённых.
- цитирует пресс-секретаря украинское издание УНИАН.
Напомним, что Путин не раз заявлял, что согласен на переговоры с Зеленским, но только по поводу двусторонних отношений. Глава России подчёркивает, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда, а по поводу Донбасса президент Украины должен говорить с ЛНР и ДНР.
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