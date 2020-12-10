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Ультиматум Зеленского Москве назвали "хамской выходкой мальчишки"
10 декабря 2020, 18:25 • 216 • Политика
Политолог уверен, что заявления президента Украины никто не воспринимает всерьез
9 декабря истек срок срок ультиматума, который был предъявлен президенту России Владимиру Путину Владимиром Зеленским. Политолог Александр Гришин высмеял главу Незалежной.
Тот факт, что ультиматум был предъявлен через третьих лиц, а именно через британские СМИ, явно не красит Зеленского. Такие действия Зеленского Гришин расценил как "хамскую выходку мальчишки, допущенного по недосмотру в разговоры взрослых".
Ультиматум выглядит особенно забавным, считает политический обозреватель, если вспомнить ситуацию, которая произошла в ходе визита президента в Луганскую область. Зеленский резко отреагировал на слова одного из националистов, пишет "Царьград". Тогда глава Украины отметил, что он "не лох какой-то", чтобы предъявлять ему претензии.
"Его ультиматум никто в мире не воспринял всерьез, зато он не успевает отвечать на претензии, которые в его адрес летят в своей стране. Удел "янелохов", – резюмирует Гришин.
Политолог также прокомментировал слова Зеленского о наличии некого плана "Б", который должен начать осуществляться после истечения срока ультиматума. По мнению Гришина, Украина продолжит выполнять Минские соглашения, поскольку альтернативы попросту нет.
Ранее президент Украины выдвинул новые обвинения в адрес России. Зеленский считает, что Москва срывает выполнение договоренностей по Донбассу.
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