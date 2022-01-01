Ультиматум Запада России Соловьёв обнулил простым фактом

Телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что и с наступлением нового года Запад продолжает сыпать в адрес России ультиматумами. Однако их журналист обнулил простым фактом, пояснив, что в такого рода противостояниях является решающим фактором.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию списка санкций против России, которую требуют от американского президента Джо Байдена экс-послы США в Москве. Политик подчёркивает, что она "призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности".

"В этом и есть их главное предназначение, - высказал уверенность сенатор в Telegram-канале. - Угрозы так называемых адских санкций вместо предоставления гарантий России - верное средство срыва переговоров".

Т елеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале также обратил внимание на этот момент, заметив, что "г од н овый, однако, судя по новостям, повестка старая".

"Жив ё м в условиях презумпции виновности России. Политическая верхушка Запада не способна воспринимать Россию объективно и беспристрастно, - пояснил свою мысль журналист. - Вековые обиды и иррациональные страхи, неумение делать выводы и учиться на собственных поражения заставляют Запад раз за разом скатываться в привычную колею русофобии".

Продолжая свой пост, Соловьёв обратил также внимание на узость пространства для диалога между Москвой и Западом. Последний продолжает сыпать угрозами санкций и ультиматумами. И телеведущий признаёт, что "у Запада пока экономическое преимущество перед нами". Зато у нас перед Западом - военное. Журналист также отметил, что вводить очередные экономические рестрикции куда как легче, нежели принимать решение о военных и/или военно-технических ответах.

Впрочем, и на очередной ультиматум есть верное средство. Соловьёв обнулил угрозы Запада простым фактом, пояснив, что "в такого рода противостояниях многое, если не вс ё, решает воля. Политическая". А у Кремля, судя по последним телефонным переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, она есть.

Д а, уверен телеведущий, "п редстоящие переговоры будут крайне тяжёлыми" (напомним, на 10 января запланированы переговоры дипломатов России и США по вопросу гарантий безопасности) .