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Ультиматум Запада России Соловьёв обнулил простым фактом
01 января 2022, 16:55 • 265 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что и с наступлением нового года Запад продолжает сыпать в адрес России ультиматумами. Однако их журналист обнулил простым фактом, пояснив, что в такого рода противостояниях является решающим фактором.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию списка санкций против России, которую требуют от американского президента Джо Байдена экс-послы США в Москве. Политик подчёркивает, что она "призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности".
"В этом и есть их главное предназначение, - высказал уверенность сенатор в Telegram-канале. - Угрозы так называемых адских санкций вместо предоставления гарантий России - верное средство срыва переговоров".
Телеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале также обратил внимание на этот момент, заметив, что "год новый, однако, судя по новостям, повестка старая".
"Живём в условиях презумпции виновности России. Политическая верхушка Запада не способна воспринимать Россию объективно и беспристрастно, - пояснил свою мысль журналист. - Вековые обиды и иррациональные страхи, неумение делать выводы и учиться на собственных поражения заставляют Запад раз за разом скатываться в привычную колею русофобии".
Продолжая свой пост, Соловьёв обратил также внимание на узость пространства для диалога между Москвой и Западом. Последний продолжает сыпать угрозами санкций и ультиматумами. И телеведущий признаёт, что "у Запада пока экономическое преимущество перед нами". Зато у нас перед Западом - военное. Журналист также отметил, что вводить очередные экономические рестрикции куда как легче, нежели принимать решение о военных и/или военно-технических ответах.
Впрочем, и на очередной ультиматум есть верное средство. Соловьёв обнулил угрозы Запада простым фактом, пояснив, что "в такого рода противостояниях многое, если не всё, решает воля. Политическая". А у Кремля, судя по последним телефонным переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, она есть.
Да, уверен телеведущий, "предстоящие переговоры будут крайне тяжёлыми" (напомним, на 10 января запланированы переговоры дипломатов России и США по вопросу гарантий безопасности).
"И успех во многом зависит от того, поймёт ли Запад, что пора говорить с нами уважительно и на равных", - резюмирует пост Соловьёв.
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