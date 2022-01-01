Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
Главная / Политика

Ультиматум Запада России Соловьёв обнулил простым фактом

01 января 2022, 16:55  •  265 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что и с наступлением нового года Запад продолжает сыпать в адрес России ультиматумами. Однако их журналист обнулил простым фактом, пояснив, что в такого рода противостояниях является решающим фактором.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию списка санкций против России, которую требуют от американского президента Джо Байдена экс-послы США в Москве. Политик подчёркивает, что она "призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности".
"В этом и есть их главное предназначение, - высказал уверенность сенатор в Telegram-канале. - Угрозы так называемых адских санкций вместо предоставления гарантий России - верное средство срыва переговоров".
Телеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале также обратил внимание на этот момент, заметив, что "год новый, однако, судя по новостям, повестка старая".
"Живём в условиях презумпции виновности России. Политическая верхушка Запада не способна воспринимать Россию объективно и беспристрастно, - пояснил свою мысль журналист. - Вековые обиды и иррациональные страхи, неумение делать выводы и учиться на собственных поражения заставляют Запад раз за разом скатываться в привычную колею русофобии".
Продолжая свой пост, Соловьёв обратил также внимание на узость пространства для диалога между Москвой и Западом. Последний продолжает сыпать угрозами санкций и ультиматумами. И телеведущий признаёт, что "у Запада пока экономическое преимущество перед нами". Зато у нас перед Западом - военное. Журналист также отметил, что вводить очередные экономические рестрикции куда как легче, нежели принимать решение о военных и/или военно-технических ответах.
Впрочем, и на очередной ультиматум есть верное средство. Соловьёв обнулил угрозы Запада простым фактом, пояснив, что "в такого рода противостояниях многое, если не всё, решает воля. Политическая". А у Кремля, судя по последним телефонным переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, она есть.
Да, уверен телеведущий, "предстоящие переговоры будут крайне тяжёлыми" (напомним, на 10 января запланированы переговоры дипломатов России и США по вопросу гарантий безопасности).
"И успех во многом зависит от того, поймёт ли Запад, что пора говорить с нами уважительно и на равных", - резюмирует пост Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



265
Источник
Похожие новости
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"
01 января 2022, 01:45
Лавров обвинил США в попытках «выторговать» односторонние уступки
01 января 2022, 01:45
Политолог оценил переговоры Путина с Байденом
01 января 2022, 11:05
Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый...
01 января 2022, 08:45
Прибалтов обманули: "нам обещали, что переговоров с Россией не будет"
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
01 января 2022, 08:45
Британия осталась без миллионов людей: работать некому
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 18:00
Песков рассмеялся на вопрос о визите Зеленского
29 декабря 2021, 12:30
Как нам соврали о коронавирусе. Прогноз 2021 года разоблачён
30 декабря 2021, 11:50
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Иначе начнутся удары
28 декабря 2021, 13:45
США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины
31 декабря 2021, 21:40
Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.