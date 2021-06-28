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Ультиматум "по понятиям": Лавров ответил манифестом

28 июня 2021, 20:55  •  253 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров популярно объяснил в статье «О праве, правах и правилах», как Запад просчитался, пытаясь использовать итоги женевского саммита и сам факт его проведения для запугивания России, и чем ответит на это Москва. Запад под руководством США «как никогда един и будет делать на международной арене только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу». Однако у Москвы совсем другие планы.
Стремительно организованный и гладко прошедший женевский саммит, ставший в глазах всего мира политическим триумфом России и её президента Владимира Путина, невольно заронил у внимательных наблюдателей подозрения насчёт того, не осталось ли нечто очень важное за кадром, ради чего США инициативно позвали Владимира Путина в Женеву.
Статья главы МИД России Сергея Лаврова «О праве, правах и правилах», опубликованная в понедельник на сайте журнала «Россия в глобальной политике», не только позволяет перевести дух, что никто и ничего не сольёт ради американских обещаний, цена которым всем хорошо известна, но и расставляет все точки над i. Она представляет из себя программный документ – целую концепцию «миропорядка, основанного на правилах» - только не на западных, а на русских.

Нам предъявлен ультиматум: «если Москва не примет правила игры…»

В первых же предложениях Лавров сформулировал суть того, что Москва считает итогом женевского саммита - «договорённость начать предметный диалог о стратегической стабильности – при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны, а также достижение пониманий о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан России и США и по ряду региональных конфликтов». При этом, подчеркнул Лавров, Путин «чётко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах».
На переговорах в Женеве, отметил Лавров, на это «возражений не прозвучало», однако практически сразу же после их завершения официальные заявления американских должных лиц стали противоречить тем выводам, к которым стороны пришли на саммите. Мало того, американцы снова «стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве «указали, предупредили, выдвинули требования». Причём все эти «предупреждения» сопровождаются новыми угрозами: «если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению». Министр констатировал, что европейские союзники США, уловив настроения «большого брата», сразу стали ему «активно и с удовольствием подпевать», они тоже, дескать, «готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить своё поведение».

Запад насаждает тоталитаризм

Таким образом, сообщил Лавров, России даны на раздумья «несколько месяцев», чтобы принять концепцию «миропорядка, основанного на правилах» - «в противовес универсальным принципам международного права, закреплённым в Уставе ООН», и признать «либеральные ценности в качестве «путеводной звезды» развития человечества». «Прелесть» западных «правил», - обратил внимание русский министр, - именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о «нарушении правил» (не предъявляя фактов) и объявляет о своём «праве наказывать нарушителя». Причём «чем меньше конкретики» у Запада, «тем больше развязаны руки для произвола»… С целью лучшего понимания отечественной аудиторией существа вопроса русский министр разъяснил:
В России «лихих девяностых» это называлось «действовать по понятиям».
Суть претензий к России Лавров сформулировал так: Запад обвиняет Москву в «агрессивной политике» в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию России на противодействие «ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчёвывают русский язык, образование, культуру». Кроме того, США и их союзникам «не нравится и то, что Москва вступается за страны, которые стали жертвой западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма с угрозой утраты государственности, как это происходило в Сирии». Однако основной упор делается всё же на вмешательство во внутренние дела «недемократических стран» и на решимости менять их режимы «по своим лекалам, добиваясь таких перемен в организации жизни общества, которые соответствовали бы продвигаемому Вашингтоном и Брюсселем видению демократии». При этом, обратил внимание Лавров, Запад совершенно не смущает одно вопиющее противоречие:
Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы всё решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем.

Каким будет ответ России

Обвинив Запад во главе с США в «расширении НАТО на Восток», попытках пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны, «двойных стандартах», «покушении не только на международное право, но и на саму природу человека» путём «агрессивной пропаганды ЛГБТ», «атаке на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты», в частности, открытых попытках «раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», Лавров перешёл к тому, каким будет ответ России.
Серьёзные, уважающие себя страны никогда не позволят разговаривать с собой на основе ультиматумов и будут добиваться только равноправного диалога для рассмотрения любых вопросов. Что касается России, то давно пора понять: под надеждами на игру с нами в одни ворота окончательно подведена черта. Все заклинания западных столиц о готовности нормализовать отношения с Москвой, если она покается и изменит своё поведение, утратили какой-либо смысл, и то, что многие продолжают по инерции выдвигать нам односторонние требования, не делает чести их способности адекватно оценивать происходящее. Курс на самостоятельное, независимое развитие, защиту национальных интересов – но при готовности договариваться с внешними партнёрами на равноправных началах – уже давно составляет базис всех доктринальных документов Российской Федерации в сферах внешней политики, национальной безопасности и обороны,
- подчеркнул глава русской внешней политики.
Министр иностранных дел России откровенно заявил, что в Москве отлично понимают, к чему стремится Запад - «надо ещё поддавить, поднажать на интересы элит, нарастить персональные, финансовые и прочие секторальные санкции – и Москва образумится, поймёт, что без «изменения поведения» (то есть без послушания Западу) будет испытывать всё более глубокие трудности в своём развитии». И при этом Лавров раскрыл, что русская делегация сказала по этому поводу американской в Женеве – мы «воспринимаем эту линию США и Европы как новую данность и поэтому будем выстраивать работу в экономике и других сферах, исходя из недопустимости зависеть от ненадёжных партнёров»… Он добавил, что, несмотря на это, на Западе пока что всё равно продолжают считать, что «Москва в конечном счёте «одумается» и ради материальных выгод пойдёт на требуемые от неё уступки».
Политолог назвал Путина "выпадающим из действительности" - назло Западу
Отметив, что «ни НАТО, ни ЕС не намерены менять свою политику на подчинение других регионов мира и провозглашают самоприсвоенную глобальную мессианскую миссию», Лавров заверил, что у Запада ничего не получится: «односторонних уступок конца 1990-х… никогда не будет», все договорённости возможны только на основе поиска справедливых решений и компромиссов. Западу «принципиально важно понять», подчеркнул Лавров, что «непримиримые оппоненты» власти в России, на которых он ставит, это политические маргиналы, что русский народ, «особенно в непростые времена, славился зрелостью, чувством самоуважения, собственного достоинства и национальной гордости, способностью мыслить самостоятельно – при открытости остальному миру на равноправных взаимовыгодных началах», и именно эти качества русского народа «стали фундаментом внешнеполитической концепции России в XXI веке».
«Вне зависимости от чьих-либо амбиций и угроз, - заявил в заключение Лавров, - наша страна будет и далее проводить суверенный, независимый внешнеполитический курс и одновременно – всегда предлагать объединительную повестку дня в международных делах на основе реалий культурно-цивилизационного многообразия современного мира… Всегда будем оставаться открытыми для честного диалога со всеми, кто проявляет встречную готовность к поиску баланса интересов – на прочной, незыблемой основе международного права. Такие у нас правила».
Что ж, молодец Лавров. Успокоил и показал всем ближайшее будущее. А оно таково: чем решительнее и уверенней в себе Россия будет отстаивать свои неотъемлемые права и свой стиль жизни, цивилизационные, религиозные и культурные ценности, тем быстрее её оставят в покое.

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