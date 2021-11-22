Ультиматум "Газпрома" не дошёл до властей Молдавии

В Кишинёве заявили, что пока не получали уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок голубого топлива.

В правительстве Молдавии заявили, что не получали уведомления о возможном прекращении поставок газа из России. об этом заявили в местном Министерстве инфраструктуры.

В то же время, передаёт RT со ссылкой на "Молдовагаз", в организации в курсе об ультиматуме "Газпрома". Компания уже ознакомилась с предупреждением от коллег из России.

В "Молдовагаз" уведомление "Газпрома" поступило, но власти страны с ним пока не ознакомились.

Отметим, что в понедельник "Газпром" сообщил о готовности прекратить поставки газа в Молдавию из-за неуплаты. Как говорится в сообщении русской компании, остановка поставок может произойти, если платёж за топливо не поступит вовремя.

Не исключено, что через 48 часов поставки газа в Молдавию могут поставить на паузу. Как заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, они крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств, передаёт "РИА Новости".