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Ультиматум "Газпрома" не дошёл до властей Молдавии
22 ноября 2021, 23:05 • 149 • В мире
В Кишинёве заявили, что пока не получали уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок голубого топлива.
В правительстве Молдавии заявили, что не получали уведомления о возможном прекращении поставок газа из России. об этом заявили в местном Министерстве инфраструктуры.
В то же время, передаёт RT со ссылкой на "Молдовагаз", в организации в курсе об ультиматуме "Газпрома". Компания уже ознакомилась с предупреждением от коллег из России.
В "Молдовагаз" уведомление "Газпрома" поступило, но власти страны с ним пока не ознакомились.
Отметим, что в понедельник "Газпром" сообщил о готовности прекратить поставки газа в Молдавию из-за неуплаты. Как говорится в сообщении русской компании, остановка поставок может произойти, если платёж за топливо не поступит вовремя.
Не исключено, что через 48 часов поставки газа в Молдавию могут поставить на паузу. Как заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, они крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств, передаёт "РИА Новости".
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