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Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
28 октября 2020, 17:10 • 283 • Политика
Госдума приняла законы о запрете сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство за рубежом. Таким образом, депутаты согласились с ультиматумом Владимира Путина.
Законы о запрете сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) иметь вид на жительство за рубежом приняты Госдумой. Исключение составляют случаи, когда сотруднику нужен вид на жительство для исполнения служебных обязанностей.
Напомним, документ в Госдуму направил президент России Владимир Путин. Таким образом, реализуются пункты, закреплённые в обновлённой Конституции страны. Решено, что, помимо разведки и ФСБ, запрет на иностранное подданство будет распространяться и на военнослужащих.
Большая дискуссия развернулась на тему непринятия такого же запрета для чиновников в широком смысле слова, например для депутатов Госдумы, способных влиять на жизнь страны, или на сенаторов. В качестве аргумента против выдвигались мнения, что чиновник может иметь вид на жительство в СНГ, и это уже будет нарушением. Словом, пока этот пункт не принят. Зато решено, что зампред Госдумы, а также секретарь и члены Совета безопасности России не могут иметь зарубежные счета и вклады.
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