Ультиматум провалился: какие ошибки допустила Тихановская

Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Лидер оппозиции не учла реальное положение в Белоруссии

Первый день Всебелорусской Забастовки провалился, отметили в Минске. Накануне утром большинство протестовавших в воскресенье отказались от этой идеи и пошли на работу. Те, кто все же вышел на улицу, не рисковали перегораживать проезжую часть, несмотря на ультиматум. Какие ошибки допустила Светлана Тихановская и почему белорусы не поддержали ее, разобрался очевидец.

Обозреватель Владимир Ворсобин отметил, что лидер оппозиции словно составляла ультиматум на другой планете, проигнорировав важное правило – объявлять забастовку в бедной стране нельзя. Народ не готов бросить работу и оставить без средств семью. Зачем толкать людей на этот шаг – загадка, считает корреспондент.

Вторая ошибка Тихановской – призыв перекрыть улицы. За три месяца после выборов в тюрьмах побывали тысячи митингующих, поэтому сейчас в обществе царит атмосфера страха. Безусловно, если те, кто оставался на площади после завершения протеста, но теперь этих рисковых белорусов разыскивают, передает "Комсомольская правда".

Ранее о забастовке высказались власти Республики.