Ультиматум от "интеллигентов" к России вызвал недоумение: "Подпишутся под любым идиотизмом?"

Эксперты оценили открытое письмо от Конгресса интеллигенции, который теперь называет себя Партией против войны.

В Сети появилось открытое письмо от интеллигенции. Ультиматум властям России в тексте документа предъявляют Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова и другие, например Игорь Чубайс.

В послании в духе западной пропаганды говорится о войне, которая якобы вскоре начнётся на Украине. Историю о "вторжении" русских, несмотря даже на то, что в Киеве это активно опровергают, интеллигенты развивают с особой страстью.

"Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России и бросаем открытый и публичный вызов Партии войны, которая сформировалась внутри власти", - восклицают подписанты.

В числе таковых все известные своим "патриотизмом" лица, к примеру Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова и другие.

То, что в России существует "пятая колонна" общественных политических деятелей, для которых солнце восходит в Вашингтоне и немножко в Киеве, ни для кого не секрет, объяснил в беседе с Царьградом политолог Дмитрий Солонников.

Он отметил, что нынешняя петиция - "забавный каминг-аут с несколько загадочной подоплёкой".

В данном случае, объяснил он, или авторы текста раскрываются в позиции, что готовы подписаться под всем, чтобы им ни заказали, любой идиотизм, или же расписываются в том, что они абсолютно не представляют действительность.

"Но им нужно показать свою самость, показать, что они святее папы римского, - и ещё больше обвиняют Россию, чем это делают США. То есть одно из двух: или полная безграмотность, или отработка заказа. В общем, в этом подписанты данной петиции подтверждают свою самость", - указал собеседник "Первого русского".

Политолог Георгий Фёдоров считает, что своей целью подписанты этой петиции ставили как раз нападки на власть.

Безусловно, подчеркнул он, борьба за мир - святое дело, что никто не ставит под сомнение. Мир - это хорошо, война - плохо. Однако называющая себя интеллигенцией когорта в первую очередь заботится не о мире во всём мире.

Они заботятся о том, чтобы заявить о себе и атаковать власть, убеждён Фёдоров.

"Это либеральная оппозиция, которая, в принципе, любой повод использует, для того чтобы атаковать власть и сделать информационный повод на теме, которая всех беспокоит с точки зрения взаимоотношений России и Украины", - отметил он.

В целом же, полагает политолог Фёдор Бирюков, указанные фамилии и другие персонажи либеральной мыльной оперы высказываются так десятки лет.

"Ещё с позднесоветского времени многие принимали активное участие в пиар-кампаниях по развалу Советского Союза и организации социального геноцида русского народа на всей постсоветской территории, они все высказывались в этом ключе. Они всегда высказывались против любых правильных действий власти, против национальных интересов России, национальных интересов, прежде всего, русского народа, они готовы были защищать кого угодно, любых террористов, любых агрессоров, только не свою страну", - объяснил эксперт в беседе с Царьградом.

К тому же, добавил он, упомянутые люди не раз были отмечены на либеральных маршах в поддержку украинского режима.

"И я хочу подчеркнуть, что это не поддержка Украины как государства или не поддержка украинского народа, а поддержка именно киевского режима, именно боевиков, нациков, которые сражаются с ополченцами. Зачастую учитывая этническое происхождение этих подписантов, это вообще являет собой какой-то абсурдистский кошмар на уровне романов Франца Кафки. То есть в их действиях нет никакой логики, кроме бесконечной ненависти к России и ко всему русскому и бесконечного неприятия всех национальных интересов. И здесь остаётся только один вопрос: они это делают за деньги, которые от кого-то получают, или это уже очень застарелая политическая шизофрения, которая, видимо, просто не лечится", - язвительно заметил он.