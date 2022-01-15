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Ультиматум Нуланд - цветочки: Сатановский напомнил о позоре Ельцина
15 января 2022, 21:00 • 191 • Политика
США подготовили 18 сценариев санкций на случай "российского вторжения" на Украину, заявила Виктория Нуланд. "Оно, конечно, поменьше, чем в 1996-м у Ельцина со снайперами было, про 38 которых он на всю страну объявил, страшно осрамившись", - комментирует Евгений Сатановский.
Власти США разработали 18 различных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на Украину, которого в Вашингтоне ждут ещё с прошлого года. Информацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
О 18 сценариях на случай "вторжения России на Украину" объявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она добавила, что американские власти и их европейские союзники готовы причинить России "острую боль" очень быстро.
- комментирует Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".
Эксперт предположил, что перед тем, как заявить о 18 планах, Нуланд сильно злоупотребила спиртным, или, как это называлось при Ельцине, "поработала с бумагами". Также Сатановский не исключил и приём наркотиков, учитывая либеральную направленность правительства президента США Джо Байдена.
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