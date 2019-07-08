Ультиматум на ультиматум: Телемост Россия - Украина перепугал Зеленского, Порошенко и украинских неонацистов

Сторонники Петра Порошенко, украинские националисты и оппоненты Владимира Зеленского избрали тактику террора и запугивания. Ранее стало известно о том, что 12 июня будет организован телемост между российским телеканалом "Россия-1" и украинским NewsOne.

Нам надо серьезно поговорить

Передача под названием "Надо поговорить" посвящена Донбассу и Крыму. Россию будут представлять Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Украину - Елена Кирик и Василий Голованов. Как заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, "Надо поговорить" можно сравнить с телемостами США - СССР, которые организовали Владимир Познер и Фил Донахью.

Непосредственно пресс-служба NewsOne напомнила о том, что 70% украинцев выступают за прекращение войны в Донбассе. Но украинские власти продолжают бездействовать.

"Идея вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события", - подчеркнули представители телеканала.

Медведчука обвинили в "ползучей оккупации"

После этого так называемые "украинские патриоты" и прочие политики развязали против NewsOne информационную атаку. Основной акцент делается на то, что за инициативой стоит медиагруппа известного политика Виктора Медведчука, которого СМИ прозвали "кумом Путина".

Инициативу телемоста осудил Национальный союз журналистов Украины, который ссылается на нормы законодательства, запрещающие трансляцию в украинском эфире российских телеканалов.

"Возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом", - указано в заявлении.

Еще более агрессивно были настроены депутаты Верховной рады, потребовавшие созвать Совет национальной безопасности и обороны. Так, нардеп Анна Гопко призвала секретаря СНБО Александра Данилюка бороться с ползучей оккупацией со стороны Москвы.

Непосредственно первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко требует подключить к разбору ситуации Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, Министерство информации, кабинет министров, офис главы государства Владимира Зеленского и так далее.

А премьер-министр Владимир Гройсман прямо призвал NewsOne отказаться от проведения телемоста.

"Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - заявил он.

Предвыборные дивиденды Порошенко

Активно раскрутиться на атаке против NewsOne пытается партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая постепенно набирает силу на фоне падения рейтинга партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Сторонники Порошенко считают телемост "вызовом информационной безопасности Украины" и "провокацией Кремля", направленной на манипуляцию украинцами во время избирательной кампании.

"Данный проект - это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины", - пояснила пресс-служба движения.

Немного иную позицию заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она также выступает против проекта "России-1" и NewsOne, но уверяет, что ответственность за мероприятие несет именно Пётр Порошенко.

"Сейчас его заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил", - уверяет она.

В том же ключе выступил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который уверен, что именно Пётр Порошенко допустил усиление позиций Виктора Медведчука.

"Сравнивать это недоразумение с телемостом США - СССР в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция", - поведал он.

Зеленский испугался ультиматума неонацистов

Инициированная так называемой "партией войны" истерика пока далека от завершения. Уже сейчас у стен офиса NewsOne собираются радикальные активисты. А Национальный корпус дал президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа на то, чтобы ответить на планы по организации "шабаша". В противном случае в ситуацию вмешаются украинские националисты.

Как считает лидер движения Андрей Билецкий, Виктор Медведчук стал лицом "кремлевской пропаганды", а российско-украинский эфир якобы символически поставит Киев в унизительную позу капитуляции.

"Программа минимум - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают фашисты и опять-таки добавить баллов Медведчуку перед выборами", - указал он.

С этим не согласна журналиста Ольга Скабеева.

"С какой такой стати эти люди решили, что могут говорить от имени Украины? Президентские выборы показали отношение к вам украинцев: 73% против националистов во власти. Расходитесь, ребята", - написала она в соцсетях.

Согласно опросу NewsOne , более 95% аудитории телеканала однозначно высказались за необходимость диалога. Это является красноречивым ответом для всех политиков, которые пытаются развязать на пустом месте антироссийскую истерию по примеру Грузии, где информационная атака на участников Межпарламентской православной ассамблеи переросла в антиправительственные митинги.

Однако сам президент Украины Владимир Зеленский отказывается прислушаться к мнению народа перед выборами. Он уже поспешил назвать телемост "дешевым пиаром". Подобное поведение чревато дальнейшим падением рейтинга партии "Слуга народа", в которой украинцы начали разочаровываться.

В итоге Зеленский ответил на ультиматум неонацистов ультиматумом президенту России Владимиру Путину. Он требует от Москвы провести в Минске переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, игнорируя требования мирных соглашений, в которых прописана необходимость установления диалога Киева с Луганском и Донецком.