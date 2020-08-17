Ультиматум Лукашенко и видео, которое не покажут провокаторы: Протесты в Белоруссии - трансляция

Неделю Белоруссию пытаются усиленно расшатать по сценарию госпереворота на Украине в 2014 году. "Майданные" методички активно внедряются вместе с BLM-технологиями: народ заставляют падать на колени по команде, предпринимаются атаки на Церковь, по социальным сетям ведётся травля силовиков.

Накануне, выступая на митинге, президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявил провокаторам ультиматум.

"Даже когда я буду мёртвым, я не позволю отдать вам страну, - предупредил глава государства, подчеркнув, что выборы в республике проведены легитимно и на перевыборы он не пойдёт: - Белоруссия сорвётся в штопор, погибнет как государство, если согласится на это".

Тем временем на официальном YouTube-канале МВД Белоруссии появилась серия видео, которую вряд ли когда-нибудь организаторы протестов решатся опубликовать, ведь на записях - пострадавшие от рук протестующих силовики. А по "майданным" методичкам в нелицеприятном свете как раз выставляются власть и правоохранительные органы, но никак не протестующие.

Царьград ведёт текстовую трансляцию событий, связанных с протестами в Белоруссии.

11:17. Выдержке Лукашенко можно только позавидовать. На провокацию работников МЗКТ и крики "Уходи!" глава государства ответил с присущей ему иронией:

ААААААААААААААА pic.twitter.com/FNWsFaIgex — Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020

11:07. Лукашенко жёстко осадил всех с перевыборами:

Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов. - Ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа. За полгода мы уничтожим всё.

10:54. "Избитая толпой ОМОНа" в Минске оказалась "идеальным агентом": Многопрофильный "профессионал"

10:31. Забастовки в Белоруссии. О чём умалчивают провокаторы:

Фото: скриншот Telegram-канала "Придыбайло | Субъективно"

10:20. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Рабочие уже готовят, судя по видео в социальных сетях, жаркую встречу.