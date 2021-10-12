Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась

В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу на переговорах в Минске. Поведение украинской стороны возмутило даже представителя Франции.

Киева выдвинул Донбассу ультиматум по продолжению переговоров о мирном урегулировании конфликта в регионе. Подробности рассказала пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь.

Инцидент произошёл во вторник 12 октября на заседании политической подгруппы контактной группы по Донбассу. Участники должны были обсудить "дорожную карту" мирного урегулирования конфликта. Однако украинская делегация с самого начала саботировать переговоры.

Прямо отказалась обсуждать предложения республик по "дорожной карте" мирного урегулирования и начала выдвигать ультимативные условия для возвращения к ее обсуждению,

- рассказала Мария Ковшарь.

Она добавила, что в какой-то момент представители Украины дошли до того, что задали вопрос о том, какие документы входят в минские соглашения. После этого не выдержала даже координатор рабочей группы и французский дипломат Сильви Берманн, хотя до этого она спокойно позволяла украинской делегации творит, что угодно.

Как можно работать в переговорах по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями и не знать, что они включают?

- возмутилась представительница Франции.