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Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
12 октября 2021, 18:45 • 163 • Политика
В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу на переговорах в Минске. Поведение украинской стороны возмутило даже представителя Франции.
Киева выдвинул Донбассу ультиматум по продолжению переговоров о мирном урегулировании конфликта в регионе. Подробности рассказала пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь.
Инцидент произошёл во вторник 12 октября на заседании политической подгруппы контактной группы по Донбассу. Участники должны были обсудить "дорожную карту" мирного урегулирования конфликта. Однако украинская делегация с самого начала саботировать переговоры.
- рассказала Мария Ковшарь.
Она добавила, что в какой-то момент представители Украины дошли до того, что задали вопрос о том, какие документы входят в минские соглашения. После этого не выдержала даже координатор рабочей группы и французский дипломат Сильви Берманн, хотя до этого она спокойно позволяла украинской делегации творит, что угодно.
- возмутилась представительница Франции.
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