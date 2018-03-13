Ультиматум истекает ровно в полночь

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Британка опять гадит. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй назвала Россию виновной в убийстве в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, перебежавшего на Запад.

Никто не отвечает на вопрос, зачем Путину убивать ставшего бесполезным для Запада агента, да еще и накануне важнейших президентских выборов в России. Выборов, которые Запад — как известно — всячески пытается делегитимировать. Вся доказательная база Мэй строится на том, что предатель был убит нервно-паралитическим газом российского производства. На основе этого Мэй сделала вывод, что либо Кремль отдал приказ ликвидировать отступника, либо российские власти допустили попадание этого крайне опасного вещества в чужие руки. И выставила Москве ультиматум — до полуночи 13 марта дать исчерпывающий ответ на эту дилемму.

Собственно, Россия уже ответила. Мария Захарова абсолютно верно назвала выступление британской премьерши «сказками» и «цирковым представлением», целью которого является огульное обвинение Москвы. Отношение Владимира Путина к ультиматумам всем известно, поэтому вряд ли Мэй дождется извинений или оправданий. И, скорее всего, после полуночи или 14 марта Великобритания введет что-то типа «акта Скрипаля» - серию антироссийских санкций. Известная британская газета Guardian уже расписала возможные варианты ответа. Среди них высылка российского посла, изгнание с британской земли Russia Today, организация бойкота Чемпионата Мира по футболу, замораживание активов российских олигархов и т. п.

Само издание признает, что большая часть этих потуг для России опасности не представляет. Стоит добавить, что некоторые даже сыграют в пользу Москвы — например, действия против проживающих в Лондоне российских олигархов и их семей станут еще одним аргументом в пользу их возвращения (вместе с капиталами, конечно) на историческую Родину. Однако недооценивать опасность этой истории для России все равно не стоит.

Во-первых, в своей риторике и обвинениях Мэй пересекает очень опасную черту. Так, премьерша заявила, что инцидент со Скрипалем она рассматривает как акт агрессии. «Если мы не получим заслуживающего доверия ответа (которого, очевидно, не будет, поскольку британское правительство поверит только полному «покаянию» России за все грехи, включая вмешательство в западные выборы и убийство Карла I — Эксперт Online), то мы будем рассматривать эту ситуацию как незаконное использование российским государством силы против Соединенного Королевства», - заявила Тереза Мэй. В переводе на простой русский язык она подводит Москву под агрессию против страны-члена НАТО. В ответ на что Альянс обязан инициировать статью о самозащите и начинать боевые действия для отражения российской агрессии.

Судя по всему, руководство Альянса несколько смущено такой перспективой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил британские обвинения, заявил, что «использование нервного газа ужасно и абсолютно неприемлемо», назвал Британию ценным союзником и отметил, что происходящее «очень беспокоит НАТО». Он обещал дальше работать с Лондоном в этом вопросе, однако если позиция Британии не изменится, то Альянс (в который входят не только русофобы из Британии, США и Польши, но и стремящиеся восстановить отношения с Россией Франция, Италия, Германия) окажется перед вилкой с двумя плохими вариантами. Игнорирование позиции Лондона вызовет у некоторых стран публичные вопросы относительно способности Альянса выполнять положение о коллективной обороне, а активизация соответствующей статьи приведет не только к опасному росту военной напряженности с Москвой, но и к расколу Альянса. Берлин, Рим и Париж прекрасно осознают фейковый характер обвинений Лондона (и без того находящегося на плохом счету в континентальной Европе), и вряд ли захотят ради британско-американских игр рисковать войной с Россией.

Во-вторых, инцидент в Солсбери создает очень неприятный для России прецедент, некую матрицу поведения Запада. В одной из стран происходит преступление, рядом находят балалайку или матрешку, и на основании этого обвиняют Кремль в совершении этого преступления и вводят санкции. Никаких презумпций невиновности, никакого суда, никаких дебатов и диалога. Таковы теперь реалии ведущейся информационной войны. И как теперь России отвечать?

Можно, конечно, игнорировать эти фейковые обвинения, не оправдываться — однако такой подход контрпродуктивен и даже опасен. Да, маразм западных партнеров смешон, однако он приводит к эскалации российско-европейских отношений. Эскалации, которая России абсолютно не нужна.

Поэтому необходимо вести контрпропаганду на основе фактов. Объяснять, что то же убийство Скрипаля выгодно скорее тем силам на Западе, которые хотят дискредитировать Россию, делегитимизировать президентские выборы и обозначить Путина как абсолютно недоговороспособного и токсичного переговорного партнера (специально для тех стран, которые сейчас настаивают на восстановлении российско-европейского диалога). Эта контрпропагадна должна быть ориентирована не на западные элиты (они все понимают и без российских объяснений), а на западное общество, на электорат. А значит должны быть озвучены не сотрудниками RT, и даже не Лавровым, а лично Путиным. Причем в терминах, которые будут максимально понятны для западной общественности и минимально комплиментарны для тамошних элит.