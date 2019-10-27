Ультиматум Эрдогана: Почему в Турции заявили о новой военной операции в Сирии

Турция выдвинула ультиматум. Если за 150 часов курдские вооруженные формирования "Отряд народной самообороны" (YPG) и "Рабочая партия Курдистана" (PКK) не покинут северную часть Сирии, Анкара начнет новую военную операцию в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Стамбуле.

Чего хочет Анкара

Официально Эрдоган желает обезопасить Турцию от курдов, проживающих на севере Сирии. Учитывая многолетнюю мечту курдов о создании единого Курдистана на территории Сирии, Турции и Ирака, а также то, что сирийские курды обладают оружием и опытом ведения боевых действий, опасения Анкары не лишены оснований.

Кроме того, в последнее время президент Турции начал сдавать политические позиции. Оппозиция теснит его на выборах, поэтому ему необходимы успехи, в том числе военные, чтобы повысить рейтинг и вернуть пошатнувшееся доверие избирателей. Не случайно ультиматум Эрдогана прозвучал в Стамбуле, где оппозиция особенно сильна.

Опасная игра

Ультиматум прозвучал всего четыре дня спустя после шестичасовых переговоров в Сочи, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава России Владимир Путин договорились о том, что Анкара прекращает свою военную операцию, а российская и сирийская военная полиция берет под свой контроль 30-километровую зону вдоль границы с Турцией и обеспечивает вывод из нее курдских вооруженных формирований. Заявление турецкого лидера о возобновлении военной операции, да еще и в форме ультиматума, может поставить договоренность под вопрос, что, в свою очередь, может обернуться для Турции неприятными последствиями. Как известно, прошлый ультиматум Эрдогана в адрес России закончился для Анкары довольно печально.

Американский след

На поведение Эрдогана также мог повлиять тот факт, что военные США снова вернулись в Сирию. СМИ сообщили, что колонна американских солдат и техники под прикрытием вертолетов вошла из Ирака. Не исключено, что президент Турции опасается, что его американский коллега Дональд Трамп опять передумал и все-таки решил защищать курдов. В такой ситуации чем быстрее Анкаре удастся избавиться от курдов у своих границ, тем для нее лучше. Возможно, громкие заявления Эрдогана продиктованы страхом вмешательства со стороны США.