Ультиматум Джонсона не сработал: Британский парламент отверг идею о досрочных выборах

Для того, чтобы досрочные выборы могли состояться, предложение Бориса Джонсона должны были поддержать не менее двух третей от общего числа парламентариев. Однако за их проведение было отдано только 298 голосов при необходимых 434-х.

Еще до голосования фракции лейбористов и шотландских националистов сообщили, что собираются голосовать против проведения досрочных выборов.

По мнению оппозиции, в том случае, если премьер добьется согласия на переизбрание парламента, он откажется проводить его в ранее назначенный срок 15 октября. Зато, пользуясь тем, что работа парламента приостановлена, добьется проведения Brexit без сделки 31 октября, а выборы будут проходить уже после "развода" Лондона с Евросоюзом.

В то же время, среди британских политиков нашлось немало таких, которые были согласны на перевыборы. Но ставили при этом условие: премьер-министр должен взять на себя обязательство об отказе от "жесткого" сценария Brexit. Однако глава кабинета министров на такой шаг не решился.

Поражение не остановило Бориса Джонсона. Он уже заявил, что намерен повторно вынести на голосование вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.