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Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
29 мая 2021, 06:35 • 331 • Украина
Программа «Друзья майора Селиванова» на Луганском телевидении рассказывает жителям ЛНР и подконтрольных киевской хунте территорий о подлинной подоплеке визитов на Украину американских должностных лиц, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ведущий программы, экс-помощник министра обороны Украины и луганский ополченец поясняет, как американцы будут убирать неугодных чиновников и олигархов.
Рассказывает, как иностранцы получают контроль над экономикой Украины. И доказывает, что американская поддержка в конце концов приведет Украину к фиаско и распаду.
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