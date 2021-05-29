Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?

Программа «Друзья майора Селиванова» на Луганском телевидении рассказывает жителям ЛНР и подконтрольных киевской хунте территорий о подлинной подоплеке визитов на Украину американских должностных лиц, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена.Ведущий программы, экс-помощник министра обороны Украины и луганский ополченец поясняет, как американцы будут убирать неугодных чиновников и олигархов.Рассказывает, как иностранцы получают контроль над экономикой Украины. И доказывает, что американская поддержка в конце концов приведет Украину к фиаско и распаду.