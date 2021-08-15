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Ультиматум для "дочки" ЦРУ и Пентагона: или жить по закону, или потратить на русских 94 трлн
15 августа 2021, 20:20 • 24 • Политика
Константин Малофеев напомнил о скором судебном заседании по делу Царьграда против "Гугл", а также рассказал об ультиматуме для этой "дочки" ЦРУ и Пентагона, где или придётся жить по закону, или потратить на русских 94 триллиона рублей.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев на личных страницах в социальных сетях анонсировал завтрашнее заседание арбитражного апелляционного суда по делу Царьград-ТВ против цензуры "Гугл". Как известно, первая инстанция встала на сторону Царьграда и потребовала разблокировать наш аккаунт в "Ютуб" (YouTube). И решение, безусловно, стало прецедентом:
Итак, решение о разблокировке аккаунта принято ещё в апреле этого года. Однако оно всё ещё не реализовано, поскольку "принадлежащий транснациональной корпорации "Гугл" видеохостинг "Ютуб" до сих пор внаглую исполняет американские законы на территории нашей страны".
Напомним, компания "Гугл" является одним из узлов паутины, созданной ЦРУ и Пентагоном для слежки по всему миру. Тем более странно, что сейчас корпорация в совокупности со своими ответвлениями, такими, например, как видеоплатформа "Ютуб", устанавливает цензуру для многочисленных пользователей. О связи "Гугл" с Пентагоном и ЦРУ Царьград рассказывал чуть раньше.
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