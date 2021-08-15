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Ультиматум для "дочки" ЦРУ и Пентагона: или жить по закону, или потратить на русских 94 трлн

15 августа 2021, 20:20  •  24 • Политика
Константин Малофеев напомнил о скором судебном заседании по делу Царьграда против "Гугл", а также рассказал об ультиматуме для этой "дочки" ЦРУ и Пентагона, где или придётся жить по закону, или потратить на русских 94 триллиона рублей.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев на личных страницах в социальных сетях анонсировал завтрашнее заседание арбитражного апелляционного суда по делу Царьград-ТВ против цензуры "Гугл". Как известно, первая инстанция встала на сторону Царьграда и потребовала разблокировать наш аккаунт в "Ютуб" (YouTube). И решение, безусловно, стало прецедентом:
Благодаря поправкам к Конституции на территории России запрещено применять санкционные законы других государств. А "Гугл" заблокировал канал, ссылаясь на то, что я - его основатель - под санкциями США. Но сейчас впервые произошла правоприменительная практика нашей обновлённой Конституции в судебном порядке, - подчеркнул Константин Малофеев.
Итак, решение о разблокировке аккаунта принято ещё в апреле этого года. Однако оно всё ещё не реализовано, поскольку "принадлежащий транснациональной корпорации "Гугл" видеохостинг "Ютуб" до сих пор внаглую исполняет американские законы на территории нашей страны".
Будто мы американская колония, - добавил Малофеев. - Да, "Гугл" подал апелляцию на решение суда. Но подал хитро, лукаво. В самый последний день. Чтобы максимально затянуть процесс. Но завтра, мы надеемся, апелляционный суд подтвердит решение суда первой инстанции: "Гугл" нарушил закон России и должен восстановить канал "Царьград-ТВ". А если не сделает - будет платить нам штраф, который увеличивается в геометрической прогрессии. За полгода, как подсчитали сами юристы "Гугла", неустойка достигнет 94 триллионов рублей. В России у IT-гиганта годовой оборот - 80 миллиардов рублей. Все эти деньги - до копейки - мы потратим на создание русского "Ютуба".
Напомним, компания "Гугл" является одним из узлов паутины, созданной ЦРУ и Пентагоном для слежки по всему миру. Тем более странно, что сейчас корпорация в совокупности со своими ответвлениями, такими, например, как видеоплатформа "Ютуб", устанавливает цензуру для многочисленных пользователей. О связи "Гугл" с Пентагоном и ЦРУ Царьград рассказывал чуть раньше.

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